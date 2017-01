Sturm-Lazarett: Schalke heiß auf Inter-Star

Bei Inter auf dem Abstellgleis: Stevan Jovetić soll auf Schalke ein Thema sein

16 Spiele, 18 Punkte, 20 Tore - der FC Schalke 04 rennt den eigenen Ansprüchen in der Bundesliga meilenweit hinterher. Schuld an der Misere ist vor allem die große Personalnot im Angriff, schließlich fielen zuletzt alle Mittelstürmer im Knappen-Kader aus. Im Winter soll Verstärkung für die Offensive her - nun macht ein prominenter Name die Runde an der Veltins Arena.

Wie "gazzamercato.it" und Transferexperte Gianluca di Marzio übereinstimmend berichten, gehören die Königsblauen zu den Interessenten für den Montenegriner Stevan Jovetić von Inter Mailand. Glaubt man den Gerüchten, befindet sich S04 im Werben um den Nationalspieler derzeit sogar in der Pole Position. Allerdings macht unter anderem der AC Florenz den Schalkern Konkurrenz.

Jovetić ist bei den Nerazzurri aufs Abstellgleis geraten und kam in der laufenden Saison gerade einmal 67 Minuten in der Serie A zum Einsatz. Zu wenig für die hohen Ansprüche des technisch beschlagenen Allrounders, der einen Vereinswechsel im Januar anstrebt.

Keine Zukunft in Mailand

Der 27-Jährige wechselt erst dieser Tage für einen zweistelligen Millionenbetrag offiziell zu Inter, nachdem er die letzten eineinhalb Jahre noch von Manchester City an den italienischen Traditionsklub ausgeliehen war.

In Mailand kam Jovetić nicht mit dem mittlerweile entlassenen Coach Frank de Boer zurecht, der auf vollkommene Disziplin gesetzt hat - keine Paradedisziplin des Kreativspielers. Der Montenegriner wurde öffentlich kritisiert und danach kaum noch berücksichtigt.

Heftige Verletzungssorgen auf Schalke

Sollte Schalke seine Bemühungen intensivieren, dürfte ein Leihgeschäft die wahrscheinlichste Option sein. Angeblich soll Manager Christian Heidel bereits beim Spielerberater vorgefühlt haben.

Hintergrund für die königsblaue Suche: Hoffnungsträger Breel Embolo (Sprunggelenk), Routinier Klaas Jan Huntelaar (Außenband), Eric Maxim Choupo-Moting (zuletzt Grippe, ab Januar beim Afrika Cup) und Franco Di Santo (Bauchmuskelzerrung) fehlten Coach Markus Weinzierl zuletzt lange und werden wohl auch in den ersten Partien des neuen Jahres nicht zur Verfügung stehen.