Salihamidžić: "Konnten richtig einen saufen"

Hasan Salihamidžić verbindet viele schöne Erinnerungen mit dem FC Bayern München

Hasan Salihamidžić spielte neun Jahre beim FC Bayern München. Ihm tut die aktuelle Generation von Profis leid, die ohne Unterlass im Rampenlicht stehen. Das sei bei ihm noch ein wenig anders gewesen.

"Klar, die sozialen Medien gab es noch nicht so. Wir konnten viel mehr ausgehen, konnten auch mal richtig einen saufen", berichtete Salihamidžić im Interview in der "Bild"-Zeitung. Der von 1998 bis 2007 beim deutschen Rekordmeister spielende Bosnier schränkte jedoch ein: "Wobei es schon bei uns auch losging, dass man als Bayern-Spieler nicht mehr jeden Tag verrückte Sachen machen konnte." Heute sei es aber noch viel schwieriger geworden.

Nach dem Champions-League-Sieg 2001 hätte die Mannschaft "zwei Wochen richtig Party gemacht": "Mit allem was dazugehört. Erst die Nacht in Mailand, dann in München, danach ging es weiter nach New York sieben Tage lang, mit einem Testspiel gegen die Metrostars. Von da dann noch mit einigen drei Tage Vollgas in Las Vegas." Dass nicht wenige Profis bei einem Testspiel in diesem Rahmen noch Restalkohol gehabt hätten, "das können Sie mir glauben", beichtete Salihamidžić.

Leipzig? Ein starker Konkurrent!

Was die Lage der aktuellen Bayern-Mannschaft angeht, ist der mittlerweile 40-Jährige optimistisch, dass der FCB mit Carlo Ancelotti die Champions League gewinnen kann. "Ich glaube, das es möglich ist. Es ist eine große Aufgabe, aber mit diesem Trainer kann es klappen." Auch in der Liga führt laut dem Ex-Profi kein Weg an den Münchnern vorbei. Aber auch RB Leipzig könne bis zuletzt ein Wörtchen mitreden. "So wie RB in der Hinrunde gespielt hat, haben sie eine Chance. "

Beim Liga-Neuling komme es drauf an, wie dieser mit einer Krise umgehe, die zwangsläufig irgendwann in der Saison folge. Da seien die Bayern gefestigter. "Wenn Leipzig mal ein paar mal hintereinander verliert – ich bin gespannt, wie die dann da rauskommen."