Medien: Norbert Meier mit Blitz-Comeback

Norbert Meier soll laut Medieninformationen neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern werden

Nach dem Schock zum Jahresende, als Tayfun Korkut überraschend sein Traineramt beim 1. FC Kaiserslautern niederlegte, scheint der FCK nun schon nach wenigen Tagen einen Nachfolger gefunden zu haben.

Der Name Norbert Meier geisterte bereits in den letzten Tagen in der Pfalz herum. Nun hat sich der Verdacht erhärtet, dass der erst Anfang Dezember beim SV Darmstadt 98 geschasste Coach neuer Übungsleiter bei den Roten Teufeln wird.

Laut Informationen des "kicker" steht Meier vor einem schnellen Comeback auf den Trainerstuhl. Weiter habe der krisengeschüttelte Klub ansonsten vor allem mit Stefan Ruthenbeck Gespräche geführt, die aber ergebnislos geblieben sein sollen.

Um optimal in das neue Jahr möchte Sportdirektor Uwe Stöver laut eigenen Angaben am liebsten zum Trainingsauftakt am 3. Januar schon mit dem neuen Coach in die Mission Klassenerhalt starten. Gut möglich also, dass die Lauterer zeitnah eine Entscheidung bekannt geben.

Mögliche Wintertransfers sind aus diesen Gründen laut dem Fachblatt nach hinten verschoben worden, damit der neue Trainer seine Wünsche einbringen kann. Auch mögliche Abgänge könnten bis dahin noch Bedenkzeit haben. Zuletzt wurden Stipe Vučur, Alexander Ring und Sebastian Jacob mit einem Wechsel im Winter in Verbindung gebracht.

Der FCK steht zur Zeit mit 19 Punkten aus 17 Spielen auf dem 13 Tabellenplatz und hat damit fünf Punkte Abstand zu den Abstiegsplätzen. Der Relegationsrang in die 1. Bundesliga ist sogar 13 Punkte entfernt.