Ranglisten: Hummels? Nicht Weltklasse

Mats Hummels ist einer der Top-Innenverteidiger des FC Bayern München und der Liga

Das Sportmagazin "kicker" hat den ersten Teil der "Rangliste des deutschen Fußballs" veröffentlicht. Im Tor gibt es keine Überraschungen, auf den Verteidigerpositionen hingegen schon.

Bei der letzten Rangliste waren Mats Hummels und Jérôme Boateng noch im Bereich 'Weltklasse' zu finden. Doch beide Bayern-Verteidiger sind abgerutscht. Für Boateng gab es sogar ein dickes Downgrade. Es ging zwei Stufen hinab in den 'weiteren Kreis'. Weltklasse ist also laut dem Fachblatt kein Verteidiger der Bundesliga mehr. Die 'Internationale Klasse' belegen besagter Hummels sowie der Leverkusener Jonathan Tah. Dazu kommt Sokratis von Borussia Dortmund, der laut dem Magazin zwar nach Liga-Noten eher in den 'weiteren Kreis' gehört hätte, aber aufgrund seiner kompromisslosen Auftritte in der Königsklasse die Nominierung für die höhere Kategorie verdient hätte.

Auf den Plätzen vier bis 19 finden sich jede Menge namhafte Profis. Bester Mann im 'weiteren Kreis' ist Schalke-Verteidiger Benedikt Höwedes, der damit noch einen Platz vor Boateng liegt. Mit Willi Orban hat Aufsteiger RB Leipzig einen Neueinsteiger hoch oben in der Liste, noch vor dem mutmaßlichen Bayern-Neuzugang Niklas Süle von der TSG Hoffenheim auf Platz sieben. Der 21-Jährige Niklas Stark von Hertha BSC ist ein weiterer Deutscher, der es auf Platz 14 unter die Top-Abwehrspieler geschafft hat. Ein Indiz für die gute Nachwuchsarbeit der Bundesliga-Klubs.

Gladbach-Ass Andreas Christensen, im letzten Jahr noch an der 'Weltklasse' kratzend, findet sich genauso nur im 'Blickfeld' wieder wie Schalkes Naldo oder BVB-Innenverteidiger Matthias Ginter. Bei allen dreien wechseln sich laut dem Fachblatt zur Zeit noch zu viel Licht und Schatten ab.

Neuer dominiert mal wieder

Bei den Torhütern ist die Sache klar. Wer anderes als Welttorhüter Manuel Neuer soll ganz oben stehen und 'Weltklasse' verkörpern. Den Platz an der Sonne hat der Keeper des FC Bayern München abonniert. Kurz dahinter kommen im Bereich "Internationale Klasse" jedoch zwei Schlussmänner, die zuletzt noch im weiteren Kreis gehandelt wurden. Olympia-Keeper Timo Horn vom 1. FC Köln und Roman Bürki sind deutlich nach oben gerutscht. Dem BVB-Keeper wird mittlerweile eine starke Torwartpersönlichkeit und Souveränität nachgesagt. Ebenso wie Hertha-Torwart Rune Jarstein, der bei der letzten Rangliste lediglich im Blickfeld zu finden war.

Abgerutscht ist Oliver Baumann, der für die TSG 1899 Hoffenheim die Bälle hält. Er findet sich statt in der 'internationalen Klasse' nur noch 'im weiteren Kreis' wieder. Dort steht auch RB-Torwart Péter Gulácsi auf Platz zehn. Das 'Blickfeld' bilden die beiden Wolfsburger Diego Benaglio und Koen Casteels sowie Freiburg-Torwart Alexander Schwolow.

Außenverteidiger: Lahm rutscht ab

Noch im letzten Jahr war Bayern-Verteidiger Philipp Lahm im Bereich 'Weltklasse' zu finden, das ist nun nicht mehr der Fall. Laut dem Fachblatt ist der 33-Jährige "nur" in die 'Internationale Klasse' eingestuft worden. Der Grund: Seine Auftritte in der Champions League seien nicht immer überzeugend waren. Trotzdem führt der kleine FCB-Profi die Liste weiterhin an.

Mit Sead Kolašinac vom FC Schalke 04 und Jonas Hector vom 1. FC Köln können ihm nur zwei weitere Außenverteidiger das Wasser reichen. 'Im weiteren Kreis' finden sich mit Bernardo von RB Leipzig oder Neu-Nationalspieler Benjamin Henrichs einige Neulinge. Der 19-Jährige von Bayer Leverkusen erlebte einen kometenhaften Aufstieg und zeigte vor allem in der Champions League überragende Leistungen.

Bayerns David Alaba und Dortmunds Łukasz Piszczek lauern hinter Lahm, Hector und Co. auf den weiteren Plätzen. Mit Timothy Chandler von Eintracht Frankfurt steht einer auf Platz sieben, der im Sommer noch zu einem anderen Verein abgeschoben werden sollte. Er ist bei den Hessen zum unumstrittenen Leistungsträger gereift.