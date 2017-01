Ter Stegen: Bin da, wo ich hin wollte

Marc-André ter Stegen hat seinen Stammplatz in dieser Saison sicher

Vom Teilzeitprofi zur unumstrittenen Nummer eins: Für Marc-André ter Stegen läuft es in Barcelona endlich nach Wunsch. Wäre er von Trainer Luis Enrique nicht befördert worden, würde er nach eigener Aussage jetzt woanders spielen.

Vor dem Wechsel seines Ex-Rivalen Claudio Bravo nach Manchester hat der deutsche Nationalkeeper durchaus über einen Abschied aus Barcelona nachgedacht. "Es war klar, dass ich eine andere Lösung gefunden hätte, wenn sich meine Situation nicht geändert hätte", verriet der Ex-Gladbacher im Interview mit der "Mundo Deportivo". "Es musste einfach eine Veränderung geben, denn es wäre nicht einfach gewesen, so weiterzumachen."

"Der Verein hat mir gesagt, dass meine Zeit gekommen ist und dass sie mir Rückendeckung geben. Also habe ich keine Sekunde mehr gezögert und bin geblieben", erklärte ter Stegen, der in den letzten beiden Spielzeiten nur in den Pokalwettbewerben ran durfte und in dieser Saison unter anderem ein Angebot von Pep Guardiola und Manchester City ausschlug.

"Die Tatsache, dass ich jetzt auch in der Liga spiele, hilft mir, Dinge zu lernen, die anders als in der Champions League sind. Außerdem kann ich viel mehr Spiele spielen, deshalb habe ich einen besseren Rhythmus, lerne schneller und verbessere mich eher. Das ist die Situation, in die seit meiner Ankunft wollte", schwärmte ter Stegen von seinem Status quo.

Karriereende in Barcelona? "Warum nicht?!"

Aktuell gehe es ihm in der Stadt und im Verein so gut, dass er sich sogar eine Karriereende bei den Katalanen vorstellen könne, sagte der 24-Jährige. Auf die Frage, ob er sich auch in zehn Jahren noch im Trikot des FCB sieht, antwortete der Keeper: "Warum nicht?!" Eine vorzeitige Vertragsverlängerung ist im Moment jedoch noch kein Thema. "Wir haben stets Kontakt, großartig über eine Verlängerung haben wir aber noch nicht gesprochen. Ich stehe noch zweieinhalb Jahre unter Vertrag. Es gibt keinen Grund, jetzt schon Gespräche zu führen", stellte der deutsche Torhüter klar.

Viel Lob hat ter Stegen derweil für Trainer Luis Enrique über. "Er redet sehr viel mit den Spielern und gibt uns jedes Mal ein gutes Gefühl, wenn wir auf den Platz gehen. Seine Motivation ist so groß wie unsere", lobte der Deutsche seinen aktuellen Boss, der von den Qualitäten seiner Nummer eins offenbar ähnlich überzeugt ist. In der laufenden Spielzeit stand Marc-André ter Stegen in 14 von 16 Ligaspielen und in fünf von sechs Champions-League-Partien von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz und präsentierte sich dabei größtenteils als sicherer Rückhalt.