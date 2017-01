BVB: Şahin steht in Florenz hoch im Kurs

Nuri Şahin könnte bei der Fiorentina wieder zu alter Stärke zurückfinden

Gladbach, HSV, Leverkusen: Nicht nur die Bundesliga hat die Fühler nach Nuri Şahin augestreckt. Nach neuesten Medienberichten ist auch die AC Florenz an den Diensten des BVB-Profis interessiert. Für den Türken gibt nur einen Haken.

Noch steht bei der Fiorentina Milan Badelji unter Vertrag. Und so lange dieser den Verein nicht verlässt, ist der Weg für Şahin nicht frei. Die Chancen für den Dortmunder stehen jedoch gut. Badelji wird von einigen europäischen Top-Klubs umworben, ein Wechsel zum AC Mailand soll in Vorbereitung sein. Der kroatische Mittelfeldspieler, der in dieser Saison nur in zwei Partien fehlte, gehört zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Paulo Sousa.

Jener Trainer, der selbst zwischen 1996 und 1997 die Schuhe für Borussia Dortmund schnürte, soll im Falle eines Transfers von Badelji Interesse an einer Verpflichtung von Şahin haben. Das berichtet das italienische Magazin "violanews".

Beim BVB kommt der 28-Jährige in dieser Saison bislang erst auf einen Einsatz in jedem Wettbewerb. In der Bundesliga durfte er 36 Minuten gegen Gladbach ran, im DFB-Pokal eine gute Stunde bei Union Berlin und in der Champions League wurde er nach 70 Minuten gegen Legia Warschau ausgewechselt.

Gut möglich also, dass Şahin sein Glück bei einem namhaften und ambitionierten Klub in Italien sucht. Es wäre nach der Bundesliga, seinem Abenteuer beim FC Liverpool in der Premier League und seinem Engagement bei Real Madrid in der Primera División die vierte große Liga für den Türken. In der Serie A steht Florenz mit 27 Punkten auf dem neunten Tabellenrang.