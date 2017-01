BVB: Werben um Weigl immer verrückter

BVB-Profi Julian Weigl wird weiter heiß umworben

Hat Borussia Dortmunds Julian Weigl erst kürzlich seinen Vertrag verlängert? Ja! Hat er bekundet, sich in Dortmund rundum wohl zu fühlen? Ja! Schreckt das die Konkurrenz aus Spanien ab? Scheinbar nicht!

Kurz vor dem Übergang ins neue Jahr hatte die spanische Zeitung "AS" bereits berichtet, dass Weigl eines der großen Transfer-Ziele des kommenden Sommers für den FC Barcelona sei, Vertragsverlängerung hin oder her. Vor allem aber wollte Barça damit auch ein klares Zeichen in Richtung Manchester City setzen. Das Team von Pep Guardiola soll auch am Aufsteiger von Borussia Dortmund interessiert sein.

Was die Katalanen dort wohl nicht gar nicht ahnten, ist, dass es mit Real Madrid ein weiterer spanische Spitzenklub auf Weigl abgesehen hat. Das schreibt oben genannte "AS" in ihrer neuesten Ausgabe. Die Königlichen sehen den 21-jährigen Deutschen demnach als Mittelfeldspieler der Zukunft. Dieser soll noch ein bis zwei Jahre in Dortmund reifen und dann zu Real wechseln.

Watzke kennt den Real-Boss gut

Für die Los Blancos könnte laut dem spanischen Blatt sprechen, dass BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke einen guten Draht zu Real-Boss Florentino Pérez haben soll. Allerdings stellte Watzke bereits im Bezug auf einen möglichen Transfers vom ebenfalls gehandelten Pierre-Emerick Aubameyang klar, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun habe.

"Was hat José Mourinho unsere Freundschaft bei Henrikh Mkhitaryan genutzt?", fragte der 57-Jährige und lieferte die Antwort gleich mit: "Nichts! Er hat 42 Millionen Euro auf den Tisch geblättert." Die Summe für Weigl würde höchstwahrscheinlich noch deutlich höher ausfallen.