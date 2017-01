"Kolo"-Wechsel nach Gladbach fast perfekt

Timothée Kolodziejczak steht vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach

Dieter Hecking darf pünktlich zu seinem offiziellen Amtsantritt bei Borussia Mönchengladbach offenbar einen neuen Abwehrspieler begrüßen. Angeblich ist der Wechsel von Timothée "Kolo" Kolodziejczak an den Niederrhein so gut wie fix.

Bereits in der letzten Woche berichteten spanische Medien von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen den Fohlen und dem spanischen Erstligisten FC Sevilla. Jetzt meldet auch der "kicker", dass die Rahmenbedingungen des Deals ausgehandelt sind. Demnach überweisen die Gladbacher eine Ablösesumme in Höhe von 7,5 Millionen Euro nach Andalusien und statten Kolodziejczak im Gegenzug mit einem langfristigen Vertrag bis 2021 aus. Beide Klubs hätten sich bei den wichtigsten Zahlen geeinigt, der Wechsel sei "nicht mehr gefährdet", heißt es.

Sobald die letzten Details geklärt sind, soll der 25-jährige Außenverteidiger offiziell vorgestellt werden. Die Aufgabe, die auf den gebürtigen Franzosen im Borussia Park wartet, ist so klar wie kompliziert: Er soll der wackeligen Defensive endlich die nötige Stabilität verleihen.

Seit Ende Oktober blieben die Fohlen in zehn aufeinander folgenden Pflichtspielen nur ein einziges Mal ohne Gegentor. Als Außenverteidiger oder aber auch als einer von zwei Innenverteidigern soll der flexibel einsetzbare Kolodziejczak dabei helfen, die Lücken im Abwehrverbund des Tabellen-14. zu schließen und so einen Aufwärtstrend in Gang setzen, an dessen Ende vielleicht doch noch die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb steht.