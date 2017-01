Remis! Leicester tritt weiter auf der Stelle

Irgendwie wollte der Ball bei beiden Teams nicht ins Tor

Der englische Meister Leicester City tritt in der Premier League weiter auf der Stelle. Die Mannschaft des früheren deutschen Nationalspielers Robert Huth kam am 20. Spieltag nicht über ein 0:0 beim FC Middlesbrough hinaus.

Full-time: Middlesbrough 0-0 Leicester City pic.twitter.com/SGsUcXiFBU — Leicester City (@LCFC) 2. Januar 2017

Teammanager Claudio Ranieri sagte nach der Partie: Wir haben gut verteidigt und eine ordentliche Einstellung gezeigt. Wir hätten natürlich mehr gewollt, aber Middlesbrough hat unsere Konter-Angriffe immer wieder gut abfangen. Am Ende bin ich mit diesem einen wichtigen Punkt sehr zufrieden."

Nach dem 1:0-Sieg gegen West Ham am Silvester-Tag konnte Ranieri auch dem Unentschieden im neuen Jahr etwas abgewinnen. "Schon das zweite Mal in Folge ohne Gegentor. Das ist schon fantastisch. So müssen wir weitermachen. Wir sind souverän und machen das zur Zeit stark." Nach den ganzen Wechseln, die er nach zwei Spielen innerhalb von wenigen Tagen vornehmen musste, sei er mit der Leistung seines Teams vollends zufrieden gewesen.

Damit bleiben die Foxes mit 21 Punkten trotzdem im unteren Tabellendrittel. Neben Huth kamen die früheren Bundesliga-Profis Shinji Okazaki und Christian Fuchs zum Einsatz.