Salzburg plant Leihe für ÖFB-Teamspieler

Stefan Stangl kam im Sommer 2016 vom SK Rapid zu RB Salzburg

Bei Titelverteidiger RB Salzburg rücken in der Personalplanung Spieler in den Fokus, die unter Trainer Oscar Garcia kaum oder gar nicht zum Zug kamen. Für den ÖFB-Linksverteidiger Stefan Stangl schwebt Sportchef Christoph Freund eine Trennung auf Zeit vor, wie er am Montag gegenüber den "Salzburger Nachrichten" bestätigte.

"Wir suchen eine Lösung mit einer Leihvariante", wird Freund zitiert. Grundsätzlich seien die Bullen aber von den Qualitäten des Sommer-Neuzugangs von Vizemeister Rapid Wien überzeugt. Nach der Vertragsverlängerung mit Routinier Andreas Ulmer stehen die Chancen auf Einsatzzeit denkbar schlecht. Im Herbst kam Stangl nur zu je drei Einsätzen in Bundesliga und ÖFB-Cup.

Ebenfalls auf dem Abstellgleis befindet sich der Peruaner Yordy Reyna, der fix abgegeben werden soll. Unfreiwillig könnte es derweil zu einer Trennung von Dayot Upamecano kommen. Das französische Abwehrtalent wurde zuletzt nicht nur mit dem deutschen Schwesternklub RB Leipzig in Verbindung gebracht, sondern von "Mundo Deportivo" auch mit dem FC Barcelona. "Letztendlich entscheidet nur der Spieler selbst, ob er einen Verein verlassen will", so Freund.

red