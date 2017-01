Abwehrtalent Gül wechselt nach Düsseldorf

Youngster Gül wechselt von Bochum nach Düsseldorf

Gökhan Gül wechselt vom VfL Bochum zum Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf. Das bestätigten beide Vereine am Montag.

Der deutsche U19-Nationalspieler unterschrieb bei den Rheinländern einen Vertrag bis 2021, zur Ablösesumme machten die Klubs keine Angabe. In dieser Saison sammelte Gül in zwei Einsätzen bereits Erfahrungen in der 2. Bundesliga.

#Fortuna verpflichtet Gökhan #Gül. Der 18-Jährige wechselt vom @VfLBochum1848eV an den Rhein und hat einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. pic.twitter.com/fxTQW9qkk6 — Fortuna Düsseldorf (@f95) 2. Januar 2017

Fortuna-Coach Friedhelm Funkel freut sich auf den Neuen: "Wir sind sehr stolz, dass wir Gökhan Gül verpflichten konnten. Er verfügt über ein sehr großes Talent und wird bei uns die nächsten Schritte machen und sich weiterentwickeln. Wir werden Gökhan mit seinen 18 Jahren über die U23 an den Profikader heranführen".