Bericht: Auch Borussia wirbt um Jovetić

Stevan Jovetić könnte bald in der Bundesliga auflaufen

Der Wechsel von Sevillas Abwehrspieler Timothée Kolodziejczak zu Borussia Mönchengladbach scheint so gut wie unter Dach und Fach zu sein. Nun schaut sich Sportdirektor Max Eberl offenbar nach einem Stürmer um.

Stevan Jovetić steht nach Informationen der "Bild" nun im Fokus des Interesses von Borussia Mönchengladbach. Zuletzt wurde der Stürmer auch mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Der Montenegriner war für anderthalb Jahre von Manchester City an Inter Mailand ausgeliehen, bis der Serie-A-Klub zum Jahreswechsel eine verbindliche Kaufoption in Höhe von 13,5 Millionen Euro ziehen musste.

Allerdings kommt der 27-Jährige in dieser Spielzeit kaum zu Zug: In fünf Partien kam er als Einwechselspieler auf nur 67 Einsatzminuten. Zu wenig für die hohen Ansprüche des technisch beschlagenen Allrounders, der nun einen Vereinswechsel anstrebt.

Jovetić als Traoré- und Herrmann-Ersatz?

Für Borussia Mönchengladbach könnte nun ein Transfer realisierbar werden. "Wir haben im Kopf, was wir machen wollen. Wir haben in der Defensive Álvaro Domínguez verloren. Und vorne wird es bei Ibrahima Traoré und Patrick Herrmann leider noch etwas dauern, bis sie nach ihren Verletzungen zurückkehren", sagte Max Eberl über die Pläne im Winter-Transferfenster.

Der 27-jährige Jovetić, dessen Marktwert auf zehn Millionen Euro geschätzt wird, könnte daher perfekt in die Vorstellungen der Gladbacher passen.