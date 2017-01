RB Leipzig: Selke-Ersatz von der Insel?

Scott Hogan (li.) soll bei RB Leipzig auf dem Zettel stehen

Aufsteiger RB Leipzig hat offenbar den nächsten talentierten Neuzugang im Visier. Laut englischen Medien denken die "Roten Bullen" ernsthaft über die Verpflichtung eines 24-jährigen Zweitligastürmers nach.

Nach Informationen von "SkySports" beschäftigt sich der Tabellenzweite der Bundesliga intensiv mit einem möglichen Transfer von Scott Hogan. Der Engländer steht derzeit beim FC Brentford unter Vertrag und sorgte in der zweitklassigen Championship schon im letzten Jahr für Furore. Nachdem er fast die gesamte Saison mit einem Kreuzbandriss pausieren musste, kehrte Hogan in der Schlussphase der Spielzeit zurück und traf in sieben Einsätzen sieben Mal.

In der laufenden Spielzeit knüpfte der Stürmer nahtlos an seine Serie aus dem Vorjahr an. Mit 14 Toren in 25 Spielen liegt der abschlussstarke 24-Jährige in der aktuellen Torjägerliste auf Platz vier. Insgesamt absolvierte Hogan in seiner Laufbahn 73 Profispiele in den unteren englischen Ligen und kam dabei auf beeindruckende 40 Treffer.

Knipser zum Schnäppchenpreis?

Die gute Nachricht für RB: Der Vertrag des Knipsers, der 2014 für knapp 900.000 Euro aus Rochdale nach Brentford kam, läuft nur noch bis Juli 2017. Da Hogan bisher jedes Angebot für eine vorzeitige Verlängerung ausgeschlagen hat, scheint sein Abschied durchaus wahrscheinlich. Er könnte für die Sachsen zu einem echten Schnäppchen werden.

Für Leipzig würde ein Transfer vor allem dann Sinn machen, wenn der abwanderungswillige Davie Selke den Aufsteiger tatsächlich verlässt. Der deutsche U-Nationalspieler soll mit seiner Reservistenrolle unzufrieden sein und den Markt bereits sondieren. Sollte Hogan zu RasenBallsport wechseln, wäre er bereits der zweite Spieler, der den Weg aus der englischen Championship nach Leipzig findet. Bereits im letzten Sommer schlugen Ralf Rangnick und Co. in Nottingham zu und sicherten sich die Dienste des Schotten Oliver Burke.