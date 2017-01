Ancelotti befördert Sohn Davide

Davide Ancelotti (re.) soll in der Hierarchie aufrücken

Der FC Bayern ist auf der Suche nach einem neuen Chef-Co-Trainer offenbar in den eigenen Reihen fündig geworden. Angeblich übernimmt Carlo Ancelottis Sohn Davide den Posten des scheidenden Paul Clement.

Wie die "Bild" berichtet, ist die Beförderung des erst 27-Jährigen bereits beschlossen. Davide soll den Engländer Paul Clement beerben, der kurz vor einem Wechsel zum englischen Erstligisten Swansea City steht. In dieser Angelegenheit sind laut übereinstimmenden Medienberichten nur noch letzte Details zu klären.

Die Frage nach Clements Nachfolger an der Seite von Carlo Ancelotti hat der Rekordmeister nun offenbar mit der naheliegendsten Lösung beantwortet. Davide Ancelotti arbeitete bereits in Paris und Madrid mit seinem Vater zusammen, übernahm dort jeweils den Part des Fitnesstrainers. Jetzt rückt Ancelotti junior in der Hierarchie des FC Bayern weiter auf.

Bei den Spielern soll Davide laut "Bild" gut ankommen - nicht zuletzt, weil er besser Deutsch als sein Vater spricht und so die nötigen Kommandos geben kann. Bisher war der 27-Jährige hinter Paul Clement lediglich der zweite Co-Trainer gewesen.