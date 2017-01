Weigl-Berater: Gerüchte "schlichtweg falsch"

Julian Weigl wurde laut Berater keinem Verein angeboten

Barcelona? Madrid? Manchester? London? Vorkaufsrecht? Um die Zukunft von Julian Weigl ranken sich seit Wochen die wildesten Gerüchte. Jetzt hat sich der Berater des 21-Jährigen zu Wort gemeldet.

Die Behauptungen, der Mittelfeldspieler sei verschiedenen Vereinen angeboten worden, ist laut Weigl-Berater Michael Decker "schlichtweg falsch". Man hätte sich nicht umsonst erst kürzlich mit dem BVB auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, sondern "dies in dem Bewusstsein getan, dass es für alle Seiten die beste Entscheidung ist", erklärte Decker im Gespräch mit "goal.com".

Für einen Spieler wie Julian Weigl bestehe zudem "überhaupt keine Notwendigkeit, ihn irgendwo anzubieten", ergänzte Decker, und schob damit allen Wechsel-Gerüchten vorerst einen Riegel vor.

Vollends ruhig wird es um die Personalie des Jung-Nationalspielers aber trotz allem nicht werden. Mit seinen erst 21 Jahren ist der Ex-Löwe in einem Alter, das ihn für viele große Klubs zu einem lohnenswerten Ziel macht. Hinzu kommt seine spielerische Klasse, die er in Dortmund in den letzten eineinhalb Jahren regelmäßig nachgewiesen hat. Gleichzeitig hat der Youngster schon jetzt 21 Europapokalspiele und vier A-Länderspiele auf dem Buckel, dementsprechend viel Erfahrung auf der internationalen Bühne vorzuweisen. Die europäischen Top-Klubs werden das Thema Weigl so schnell sicher nicht abhaken.