Slomka leitet KSC-Trainingsauftakt

Mirko Slomka leitete am Dienstag das erste Training seit 840 Tagen

Mirko Slomka ist nach 840 Tagen Arbeitslosigkeit in den Profifußball zurückgekehrt. Der 49-Jährige, der am 15. September 2014 beim Hamburger SV entlassen worden war, leitete am Dienstagmittag den Trainingsauftakt des abstiegsbedrohten Karlsruher SC. Um 11.43 Uhr stand der neue Coach zum ersten Mal mit den Profis auf dem Platz.

Slomka folgt bei den Badenern auf den am 4. Dezember entlassenen Tomas Oral und Interimscoach Lukas Kwasniok. Der frühere Trainer der Bundesligisten Schalke 04 und Hannover 96 hat beim KSC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 unterschrieben. Slomkas neuer Assistent beim Viertletzten, der nur einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz hat, ist der frühere Profi Zlatan Bajramović.

"Der KSC gehört für mich in die Reihe großer Traditionsvereine in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund ist es mir ein Anliegen, diese Tradition aufrecht zu erhalten und zu pflegen", hatte Slomka bei seiner Verpflichtung zwei Tage vor Weihnachten gesagt.