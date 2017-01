SSC Neapel verpflichtet Nationalspieler

Leonardo Pavoletti spielt ab sofort für den SSC Neapel

Der italienische Vizemeister SSC Neapel hat Nationalspieler Leonardo Pavoletti verpflichtet. Der 28 Jahre alte Stürmer wechselt vom FC Genua zum aktuellen Tabellendritten der Serie A.

Das bestätigte SSC-Vereinspräsident Aurelio De Laurentiis am Dienstag per Twitter. In Neapel erhält Pavoletti einen Vertrag bis 2021.

18 Millionen Euro zahlt der Klub laut Medienberichten für den derzeit verletzten Pavoletti, der bereits den Medizincheck bestanden hat. Für den Knipser ist Neapel die dritte Erstliga-Station seiner Karriere. Zuvor lief der Rechtsfuß für Sassuolo Calcio und den FC Genau sowie dem damaligen Zweitligisten AS Varese auf.

In 56 Serie-A-Spielen brachte es Pavoletti auf insgesamt 25 Tore, in 71 Serie-B-Spielen traf der Stürmer 35 Mal.