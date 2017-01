Delaney vorgestellt - Bargfrede pausiert

Philipp Bargfrede fehlt Werder beim Trainingsauftakt

Der SV Werder Bremen muss beim Start ins Winter-Trainingslager auf Philipp Bargfrede verzichten. Der Mittelfeldspieler reist am Mittwoch wegen Achillessehnenproblemen zunächst nicht mit ins spanische Malaga.

"Wir sind der Meinung, dass ihm mehr hilft, wenn er seine Achillessehnenproblemen intensiv behandeln lässt und dann nach einer Woche wieder zum Team stößt", sagte Werder-Trainer Alexander Nouri bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Von Beginn an mit dabei ist dagegen Neuzugang Thomas Delaney. Der dänische Nationalspieler wurde am Dienstag offiziell vorgestellt und erhält die Rückennummer 6. "Werder ist ein großer Klub", sagte Mittelfeldspieler Delaney, der vom Champions-League-Teilnehmer FC Kopenhagen kommt, und bezeichnete seinen Wechsel als "perfekten Schritt für mich. Ich habe ein gutes Gefühl bei Werder. Es geht in die richtige Richtung, das Team hat sich verbessert."

Werder ist zur Winterpause nach 16 Spieltagen Tabellen-15. und hat zuletzt fünf Mal nacheinander nicht verloren. "Wir wollen den Weg weitergehen, unsere kleine Serie ausbauen und mutig in die weiteren Aufgaben gehen", sagte Nouri. Erster Gegner im neuen Jahr ist am 21. Januar Borussia Dortmund. Eine Woche später folgt ein weiteres Heimspiel gegen Bayern München.