Morata zurück zu Juve? Zidane dementiert

Wohin geht die Reise von Real Madrids Álvaro Morata?

Álvaro Moratas Rückkehr zu Real Madrid hätte durchaus besser verlaufen können. Italienische Medien bringen deshalb nun eine Rück-Rückkehr des Spaniers zu Juventus Turin ins Spiel. Real-Coach Zinédine Zidane wollte davon allerdings nichts wissen.

"Ich glaube nicht, dass die Information stimmt. Ich sehe, dass er sehr glücklich ist, weil er hier zuhause ist. Er arbeitet gut und er ist immer bei der Sache", stellte der französische Coach von Real Madrid auf einer Pressekonferenz klar und schob hinterher: "Ihr müsst ihn selbst fragen."

Zuvor brachte die italienische Sportzeitung "Corriere dello Sport" Moratas Namen mit einem Wechsel zu Juventus ins Spiel. Das Blatt berichtet, Morata habe den Königlichen bereits signalisiert, nach Italien zurückkehren zu wollen.

So richtig zufrieden scheint der Angreifer seit seinem 30-Millionen-Euro-Wechsel im Sommer noch nicht geworden zu sein. Sportlich läuft es für seine Mannschaft, die nach 15 Spielen und drei Punkten Vorsprung die Liga anführt zwar bestens. Er selbst hatte dabei allerdings oftmals keinen großen Anteil.

Verletzung warf Morata zurück

In den 21 Spielen für den Champions-League-Sieger stand der 24-Jährige nur neun Mal von Beginn an auf dem Feld. Hinzu kam eine Achillessehnenverletzung Mitte November, die den Stürmer zurückwarf. Die hohen Erwartungen, die man in der spanischen Hauptstadt in den "verlorenen Sohn" gesetzt hatte, bleiben zumindest vorerst unerwartet.

Morata wurde bei Real Madrid ausgebildet und wechselte 2014 zum italienischen Rekordmeister. Dort überzeugte er als Ergänzungsspieler und treffsicherer Schütze in der Champions League. Im Sommer nutzten die Königlichen die Rückkaufoption, um den Stürmer nach Spanien zurückzuholen.