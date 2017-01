Chelsea greift bei Spurs nach Rekord

Endet der Chelsea-Höhenflug bei Tottenham?

Chelsea gastiert am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) zum Abschluss der 20. Runde der englischen Premier League bei Tottenham. Für den souveränen Spitzenreiter geht es im Londoner Stadtduell um eine historische Bestmarke, da sie mit dem 14. Ligasieg in Serie zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen würden. Arsenal hatte in der Saison 2001/02 ebenfalls 13 Meisterschaftspartien en suite gewonnen.

Für Chelsea-Erfolgscoach Antonio Conte ist das Duell mit dem Spurs und ÖFB-Teamspieler Kevin Wimmer der "größte Test. Ich glaube, für uns ist nun jedes Spiel der größte Test", fügte der 47-Jährige aber hinzu. Sollte Chelsea erneut gewinnen, würde sich der Vorsprung auf Verfolger Liverpool auf bereits acht Punkte vergrößern.

Doch nach dem 4:2-Sieg über Stoke City wartet nun "eine ganz andere Herausforderung, eine andere Art von Fußball" auf den Tabellenführer, so Conte, der vor allem vor dem aggressiven Pressing der Spurs warnte, die ebenfalls erst zwei Niederlagen in der Liga kassiert haben. "Tottenham hat eine gute Mannschaft. Im Vorjahr hätten sie Meister werden können, und in dieser Saison haben sie eine noch stärkere Mannschaft. Es wird also ein gutes Spiel", prophezeite der ehemalige italienische Teamchef.

Mehr dazu:

>> Die besten Bilder der Premier League

>> Ergebnisse und Tabelle englische Premier League

apa/red