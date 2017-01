Badstuber: HSV-Wechsel wohl vom Tisch

Holger Badstuber wird wohl nicht zum HSV wechseln

Schlechte Nachrichten für den Hamburger SV: Nach dem Rausschmiss von Emir Spahić muss sich der Bundesliga-Dino auf der Suche nach einem weiteren Innenverteidiger neu orientieren. Die Chance auf eine Verpflichtung von Holger Badstuber ist laut dessen Berater "sehr gering".

Zwar rechnet Badstuber-Berater Prof. Dr. Peter Duvinage tatsächlich mit einem Abschied seines Schützlings aus München, die Chancen des HSV stünden dabei jedoch nicht so gut, deutete Duvinage an. Gleichzeitig bestätigte der Berater die HSV-Anfrage an den FC Bayern, sagte aber auch: "Mit mir oder Holger hat keiner gesprochen."

Mit der Vereinsspitze des deutschen Rekordmeisters hätte es bislang "sehr gute Gespräche" gegeben, berichtete Duvinage, der auch verriet, dass Badstuber den FC Bayern vorerst nur auf Leihbasis verlassen soll. Wohin es den mittlerweile 27-Jährigen zieht, ist hingegen immer noch offen.

Erst an Neujahr hatte "ESPN" berichtet, dass auch Pep Guardiola und Manchester City an einer Verpflichtung des Münchners interessiert seien. Ein Leihgeschäft auf die Insel wäre demnach ebenfalls denkbar.