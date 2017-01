Hoeneß fordert Deutschpflicht in der Kabine

Uli Hoeneß hat lobende Worte für RB Leipzig parat

Neues aus der "Abteilung Attacke": Uli Hoeneß hat im Interview mit der "Sport Bild" Stellung bezogen. Während Neu-Konkurrent RB Leipzig gelobt wird, bekommt ein anderer Ligakonkurrent sein Fett weg. Und auch im eigenen Lager sieht der Bayern-Präsident Raum für Verbesserungen.

Angesprochen auf den Kontrast zwischen Coach Carlo Ancelotti, der seit seinem Amtsantritt an der Säbener Straße auf Pressekonferenzen stets Deutsch gesprochen hat, und FCB-Stars, die sich auch nach Jahren mit der Sprache schwer tun, legt der 64-Jährige los: "Das sind Dinge, die wir beim FC Bayern verändern müssen. Da wird aktuell zu wenig Wert darauf gelegt. Es muss wieder Deutsch in der Kabine gesprochen werden".

Ein deutlicher Fingerzeig in Richtung der spanischen Fraktion um Javi Martínez, Thiago und Juan Bernat, die bis heute wenig Motivation zeigt, eine andere Landessprache zu lernen. Hoeneß fürchtet negative Folgen für die Stimmung im Team: "Die Sprache ist ein Bindeglied. Ansonsten gibt es Grüppchen. Wenn einer an der Kommunikation nicht teilnehmen kann, ist das nicht gut. Es reicht eben nicht, nur Französisch oder Portugiesisch zu sprechen".

Und Hoeneß wäre nicht Hoeneß, wenn er nicht zugleich auch Konsequenzen fordern würde: "Ein Spieler muss Deutsch lernen, das muss eine Vorschrift sein. Ansonsten muss er eben zahlen".

Lob für Konkurrent Leipzig

Unterdessen ist der Höhenflug von RB Leipzig für Hoeneß aus sportlicher Sicht ein Segen für die Bundesliga. "Ich bin dankbar, dass es einen weiteren Rivalen gibt, der in der Lage ist, ernsthaft um die Meisterschaft mitzuspielen. Das tut dem Wettbewerb und der ganzen Liga gut", erklärte der 64-Jährige.

Die Sachsen seien ein "ernst zu nehmender Rivale, um den ich froh bin und der sich über Jahre dort oben halten wird. Leipzig ist nicht mit Kaiserslautern 1998 zu vergleichen. Und auch nicht mit Leicester, denn Leipzig hat ganz andere Möglichkeiten", so Hoeneß.

RB ist nach 16 Spieltagen erster Verfolger von Spitzenreiter München, im letzten Spiel vor der Weihnachtspause hatte sich der Titelverteidiger allerdings deutlich mit 3:0 durchgesetzt.

Gleichwohl macht Hoeneß den Leipziger Überfliegern wenig Hoffnung, schon bald dauerhaft die Nummer eins der Bundesrepublik werden zu können. "Wenn wir unsere Arbeit gut machen, werden sie gegen uns keine Chance haben", so sein Fazit.

"Mit diesen Möglichkeiten müsste der HSV unser größter Widersacher sein"

Den Absturz einiger Traditionsklubs betrachtet Hoeneß unterdessen mit Sorge. "Ich finde es dramatisch, dass Vereine wie Duisburg, Kaiserslautern oder auch Bochum keine Rollen mehr spielen. Das ist auf die Dauer nicht gut für die Liga", mahnte er.

Zugleich übte Hoeneß scharfe Kritik am Ligarivalen Hamburger SV, der in der Hinrunde nicht nur sportlich für Negativ-Schlagzeilen gesorgt hatte: "Am dramatischsten sehe ich aber nach wie vor, was in Hamburg passiert. Ich behaupte weiterhin: Mit den Möglichkeiten, die es dort gibt, müsste der HSV eigentlich unser größter Widersacher sein. Aber vielleicht räumt Heribert Bruchhagen dort nun ein wenig auf."