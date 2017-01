Atlético landet Copa-Sieg

Koke erzielte für Atlético Madrid das wichtige 1:0

Atlético Madrid ist auf dem besten Weg ins Viertelfinale des spanischen Pokals. Das Team von Trainer Diego Simeone gewann das Achtelfinal-Hinspiel bei UD Las Palmas mit 2:0 (1:0).

Koke brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, Top-Torjäger Antoine Griezmann stellte in der 51. Minute den Endstand her. Der Torschütze zum 1:0 zeigte sich nach dem Spiel glücklich über das Resultat: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Sieg und darüber, dem Viertelfinale einen Schritt näher gerückt zu sein. Wir haben ein sehr intensives Spiel geführt und unsere Aggressivität, die wir in den letzten Spielen vermisst hatten, wieder an den Tag gelegt."

Auch Coach Diego Simeone freute sich über den Sieg: "Wir haben ein gutes Resultat erzielt. In der Copa ist darfst du dich nie ausruhen", weiß der Argentinier und ist froh, gegen "einen starken Gegner" bestanden zu haben.

Bei Las Palmas konnte auch der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng die Niederlage nicht verhindern. Im Rückspiel am 10. Januar kann Atlético vor eigenem Publikum das Weiterkommen perfekt machen.