Bruchhagen kontert: HSV "kein Chaoten-Verein"

Heribert Bruchhagen will das Image des HSV aufpolieren

Heribert Bruchhagen ist seit Dezember Vorstandsvorsitzender des Hamburger SV und muss nun versuchen, den Nord-Klub auf sportlicher und wirtschaftlicher Ebene nach vorne zu bringen. Vor allem will er das Image des Bundesliga-Dinos aufpolieren.

"Wir müssen auf dem Rasen mehr präsentieren, nur dann kriegen wir unser Image verbessert. Die Marke HSV ist angekratzt. Das müssen wir ändern", forderte der neue Boss an der Elbe in der "Sport Bild": "Das schaffen wir, indem wir die Reihen geschlossen halten und erfolgreicher werden."

Durch ein geschlossenes Auftreten könne endlich wieder Realität in Hamburg einkehren, so Bruchhagen weiter. "Realismus führt zu Kontinuität. Kontinuität führt zu wirtschaftlicher Vernunft. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht jeder in Deutschland den HSV blindslings kritisiert und als Chaoten-Verein bezeichnet. Der HSV war und ist kein Chaoten-Verein", so der 68-Jährige.

Beiersdorfer wickelte Mavraj-Deal ab

Um die wirtschaftlichen Ziele zu erreichen, müsse man nun "alles dafür tun, um autark zu sein" und den "jährlichen Etat durch die jährlichen Einnahmen zu decken". Außerdem will Bruchhagen ein Gleichgewicht bei den Gehälter erreichen, da "der Lizenzspieler-Etat mit dem Tabellenbild nicht in Einklang steht". Ob Profis wie Lewis Holtby, der über vier Millionen Euro Gehalt einstreichen soll, in Zukunft weniger verdienen, kommentierte Bruchhagen aber nicht.

In den vergangenen Wochen sei es wichtig gewesen, einen glatten Übergang zwischen den handelnden Personen zu erreichen. Mit Dietmar Beiersdorfer ging zum Jahresende der ehemalige Vorstandsvorsitzende und langjährige Sportdirektor in Personalunion.

Ein neues Angebot zum Verbleib habe Bruchhagen seinem Vorgänger nicht gemacht: "Intern war immer klar, dass wir bis zum 31. Dezember zusammenarbeiten. Das war eine perfekte Übergabe", so der 68-Jährige weiter: "Dietmar hat zum Beispiel die Verpflichtung von Mergim Mavraj ganz alleine über die Bühne gebracht. Ich habe Kölns Manager Jörg Schmadtke erst angerufen, als die Verträge unterschrieben waren."

Todt-Verpflichtung "noch nicht final vollzogen"

Dabei gibt der Vorstandsboss gleichzeitig zu, dass der vakante Posten des Sportdirektors beim HSV immer noch nicht offiziell besetzt ist. Karlsruhes Manager Jens Todt soll die Aufgabe übernehmen: "Die Verpflichtung ist noch nicht final vollzogen. Es spricht viel dafür, dass er die Aufgabe übernimmt", so Bruchhagen.

Schließlich will der gebürtige Düsseldorfer über eine Vertragsverlängerung von Trainer Markus Gisdol im "Februar oder März" nachdenken: "Ich kann aber sagen: Wir sind sehr zufrieden mit Herrn Gisdol."

Letztlich steht auf Bruchhagens langer Liste die Kommunikation mit HSV-Investor Klaus-Michael Kühne. Bisher standen sie nur im schriftlichen Kontakt, allerdings wolle sich Bruchhagen "bald persönlich" mit Kühne treffen. Es gibt also viel zu tun für den neuen Vorstandschef in Hamburg.