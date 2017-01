Abstiegskampf? Eberl hat andere Ziele

Der Blick von Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Eberl geht nach oben

Dieter Hecking hat in Mönchengladbach eine schwere Aufgabe vor sich. Der neue Trainer hat unlängst den "Abstiegskampf" am Niederrhein ausgerufen. Borussia-Manager Max Eberl ist da allerdings anderer Meinung.

"Ich mag das Wort Abstiegskampf nicht. Fakt ist: Wir stehen auf Platz 14, das ist zu wenig. Deshalb müssen wir punkten, um da rauszukommen", stellte der 43-Jährige in der "Sport Bild" klar. Das deutliche Ziel des Sportdirektors: Ein einstelliger Tabellenplatz.

Vor der Saison sei man für dieses Ziel "belächelt worden", weil die Ansprüche im Umfeld von Borussia Mönchengladbach mit den letzten Jahren deutlich gestiegen waren. Der Platz vier aus der Vorsaison und das Erreichen der Gruppenphase der Champions League galt für viele als neue Messlatte bei der Borussia. "Wir haben es aber als realistisch eingeschätzt und wollen das nach wie vor erreichen", fordert Eberl nun ein halbes Jahr später erneut.

Damit die Fohlen-Elf wieder in die Spur kommt, standen Eberl und Hecking in den vergangenen Wochen ständig in Kontakt. "Die Transferplanung muss natürlich mit einem neuen Trainer abgestimmt werden", so Eberl weiter.

Kolodziejczak und Şahin im Fohlen-Fokus

Dabei wird Hecking in der Winter-Vorbereitung das Rad nicht neu erfinden, wie der Sportdirektor bestätigte: "Wir fangen hier nicht bei null an. Es gibt wichtige Spieler, die werden wichtig bleiben. Und wir sind weit davon entfernt, dass alles schlecht ist." Einige Spieler, die bisher wenig Spielzeit hatten, sollen jedoch ihre Chancen bekommen.

Gezielte Verstärkungen werden nun in zwei konkreten Mannschaftsteilen gesucht: In der Defensive soll bald der Transfer von Sevillas Timothée Kolodziejczak unter Dach und Fach gebracht werden. Außerdem sei die Borussia weiterhin an Dortmunds Nuri Şahin für das defensive Mittelfeld interessiert. Bei 25 Gegentoren in 16 Spielen scheinen diese Verpflichtungen durchaus sinnvoll.