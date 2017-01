Schalke reist ohne Höwedes nach Spanien

Anhaltende Hüftprobleme bremsen Benedikt Höwedes aus

Der Schalke 04 ist ohne Benedikt Höwedes ins Winter-Trainingslager in Spanien aufgebrochen.

Der Abwehrchef wird wegen anhaltender Hüftprobleme zunächst einen Spezialisten in München konsultieren und abhängig von der Diagnose möglicherweise nach Benidorm nachreisen.

"Er hatte schon in den letzten Spielen Probleme im Hüftbereich", erläuterte Coach Markus Weinzierl am Mittwoch. "Wir haben gehofft, dass sich diese in der Pause legen, doch das war nicht der Fall. Wir warten jetzt ab, wie schlimm die Verletzung ist."

#Weinzierl: Es kann sein, dass @BeneHoewedes im Trainingslager nicht dabei ist. Er reist zum Spezialisten, hat Hüftprobleme. #S04 — FC Schalke 04 (@s04) 4. Januar 2017

Beim Abflug fehlte fast die komplette Offensive: Breel Embolo, Klaas-Jan Huntelaar und Franco Di Santo kämpfen sich nach Verletzungen zurück. Immerhin ist Eric Maxim Choupo-Moting dabei, der auf die Teilnahme am Afrika-Cup in Gabun verzichtet, aber entgegen erster Auskunft des Klubs doch nicht aus der Nationalmannschaft Kameruns zurückgetreten ist.

Nachwuchsmann Bernard Tekpetey steht derweil im vorläufigen Aufgebot Ghanas, Nabil Bentaleb ist für Algerien nominiert. Zudem fehlt Coke, der nach seinem Kreuzbandriss noch Zeit für den Muskelaufbau braucht. Der 18-jährige US-Junioren-Nationalspieler Haji Wright bekommt in Spanien die Chance, sich bei den Profis zu zeigen.