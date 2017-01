Adler zurück im HSV-Training

René Adler steht wieder auf dem Trainingsplatz

Gute Nachrichten für den Hamburger SV: Stammkeeper René Adler ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Nach einer Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen war der Ex-Nationaltorwart im November operiert worden. Seinen Platz zwischen den Pfosten hatte zuletzt Sommer-Neuzugang Christian Mathenia eingenommen.

Adler trug eine Bandage beim ersten Teamtraining im neuen Jahr, das noch in Hamburg stattfand. Am Donnerstag fliegen die Hanseaten dann ins Trainingslager nach Dubai. Bis zum 14. Januar bereitet sich der HSV dort auf seinen Bundesliga-Jahresauftakt am 21. Januar gegen den VfL Wolfsburg vor.