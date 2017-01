Gladbach vor Verpflichtung von Kolodziejczak

Kolodziejczak befindet sich zum Medizincheck in Gladbach

Der erste Wintertransfer von Borussia Mönchengladbach steht kurz bevor: Sportdirektor Max Eberl hat die nahende Verpflichtung des Innenverteidigers Timothée Kolodziejczak vom FC Sevilla während der Vorstellung von Coach Dieter Hecking bestätigt.

"Wir sind in den letzten Zügen. Kolodziejczak befindet sich zum Medizincheck in Mönchengladbach", erklärte Eberl am Mittwoch.

Der 25-jährige Franzose soll am Mittwoch oder Donnerstag einen Vertrag beim fünfmaligen deutschen Meister unterzeichnen und am Freitag mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Marbella fliegen.

Eberl: Bei der Verpflichtung von Timothee Kolodziejczak sind wir auf einem sehr guten Weg. #Fohlenelf — Borussia (@borussia) 4. Januar 2017

Eberl: Kolodziejczak ist aber kein Indiz dafür, dass Andreas Christensen im Sommer definitiv gehen wird. #Fohlenelf — Borussia (@borussia) 4. Januar 2017

Kolodziejczak steht seit 2014 beim FC Sevilla unter Vertrag und bestritt seither 52 Spiele in der Primera División. Zweimal konnte der Verteidiger mit den Spaniern die Europa League gewinnen. In dieser Saison wurde er von Trainer Jorge Sampaoli allerdings nur spärlich eingesetzt: Allein fünf Ligaspiele durfte der 25-Jährige bestreiten.