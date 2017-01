Badstuber-Abschied? Ancelotti ist "offen"

Der Vertrag von Holger Badstuber beim FC Bayern läuft im Sommer aus

Ein Abschied von Holger Badstuber aus München wird immer wahrscheinlicher: Bayern-Coach Carlo Ancelotti würde einen möglichen Vereinswechsel des 27-Jährigen absegnen.

"Wir sind offen. Wenn er sich entscheidet, zu bleiben, sind wir glücklich. Wenn er sich entscheidet, sechs Monate für einen anderen Verein zu spielen, sind wir offen, das zu diskutieren", erklärte der Italiener in Doha.

Nur drei Pflichtspieleinsätze stehen in der Saisonstatistik Badstubers. Der Vertrag des 31-maligen Nationalspielers läuft am Saisonende aus. Der Innenverteidiger spielt seit 2002 für den FC Bayern, wurde in dieser Zeit aber wiederholt von schweren Verletzungen gestoppt.

Zuvor hatte die "Bild" bereits berichtet, dass Badstuber sich ausleihen lassen wolle und das "Okay" der Bayern-Bosse schon erhalten habe. Sein Berater Prof. Dr. Peter Duvinage erzählte im "Hamburger Abendblatt" von "sehr guten Gesprächen" mit Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Hauptsache sei, dass "Holger wieder spielt".

Zuletzt war über ein Interesse des Hamburger SV spekuliert worden, auch Premier-League-Riese Manchester City soll Badstuber ins Auge gefasst haben.

"Diese Periode ist sehr wichtig"

Derweil sieht Ancelotti die Vorbereitungsetappe des FC Bayern in Doha als elementar für die ambitionierten Titelziele. "Diese Periode ist sehr wichtig. Es ist eine gute Woche, um wieder zu trainieren", so der Trainer.

In den englischen Wochen von September bis Dezember habe man kaum Zeit, richtig zu trainieren. Nun wolle man im Ausrichterland der WM 2022 intensiv arbeiten.

Ancelotti will auch in der zweiten Saisonhälfte an der Rotation im Luxuskader festhalten. "Für gesunde Spieler und eine gute Motivation ist Rotation wichtig", begründete der Italiener. Vielleicht werde er nicht ganz so viel durchmischen wie bisher, schränkte Ancelotti ein. Winterzugänge brauche der Tabellenführer der Bundesliga keine, betonte der 57-Jährige erneut.

Königsklassen-Spezialist Ancelotti, der als Trainer die Champions League schon dreimal gewonnen hat, setzt auf eine fokussierte Mannschaft in der zweiten Halbserie. "Es ist erlaubt, Fehler im ersten Teil der Saison zu machen. Aber du darfst keine Fehler im zweiten Teil der Saison machen", sagte der Italiener.