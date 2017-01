Kein Mainz-Angebot: Mallı-Berater verwundert

Die Zukunft von Yunus Mallı ist weiter offen

Yunus Mallı ist bei Mainz 05 absoluter Leistungsträger. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2018. Auf ein Angebot zur Vertragsverlängerung wartet der Mittelfeldspieler aber bisher vergebens.

"Wir haben bisher kein Angebot von Mainz bekommen. Das ist schon etwas merkwürdig", wird Mallıs Berater und Onkel Ilhan Mallı in der "Sport Bild" zitiert. Dabei sei man gegenüber einer Verlängerung durchaus aufgeschlossen: "Wir sind nicht auf Biegen und Brechen auf einen Transfer aus. Wir können uns auch vorstellen zu verlängern."

Der Verein gab sich derweil zugeknöpft. "Das Wichtigste ist, dass wir die Gespräche intern führen, deshalb kommentiere ich das nicht", so 05-Manager Rouven Schröder. Nach "Sport Bild"-Informationen erhofft man sich in Mainz in dieser Transferperiode ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro für Malli. Demnach sollen die Verantwortlichen erst eine Vertragsverlängerung planen, falls ein Gebot in dieser Größenordnung ausbleibt.

In der kommenden Saison kann der 24-Jährige für eine festgeschriebene Ausstiegsklausel von zehn Millionen Euro wechseln. Im letzten Jahr war ein Wechsel nach Dortmund noch am Mainzer Veto gescheitert. Mit acht Toren und acht Vorlagen ist Mallı derzeit Top-Scorer seines Teams.