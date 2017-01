Van Bommel verrät: So lief mein Bayern-Aus

Mark van Bommel und Louis van Gaal gingen nicht im Guten auseinander

Nach viereinhalb erfolgreichen Jahren im Trikot des FC Bayern musste Mark van Bommel im Winter 2010 völlig überraschend seinen Hut nehmen. Jetzt hat der Niederländer verraten, warum ihn die Münchner in einer "Nacht- und Nebelaktion" loswerden wollten.

Laut Aussagen des mittlerweile 39-Jährigen war ausgerechnet sein Landsmann und der damalige FCB-Trainer Louis van Gaal an seinem Aus beim deutschen Rekordmeister schuld. "Ich war der Kapitän der Bayern, der Kapitän von Van Gaal. Gleichzeitig habe ich meine Mitspieler in der Umkleide immer in Schutz genommen", sagte van Bommel im Interview mit "Fox Sports".

"Wenn er [Van Gaal, Anm.d.Red.] einen Spieler während einer Besprechung zu unrecht angegriffen hat, habe ich meinen Mund aufgemacht und den Spieler geschützt", berichtete der ehemalige niederländische Nationalspieler. "Louis kann mit vielen Dingen umgehen, aber Widerworte sollte man ihm nicht geben", verriet der Ex-Profi.

"Ich wusste sofort, dass alles vorbei ist"

Im Dezember 2010 seien die Dinge dann außer Kontrolle geraten. "Ich hatte eine schwere und unangenehme Diskussion mit ihm. Ich habe ihm gesagt, was er alles nicht kann. Dabei sind auch einige Beleidigungen gefallen", erinnerte sich van Bommel. "Für gewöhnlich hat Louis die ganze Zeit geredet, aber in diesem Fall habe ich ihm für zwei oder drei Minuten meine Meinung gesagt. Ich habe ihm alles gesagt, was ich sagen wollte."

Nach der hitzigen Diskussion mit seinem damaligen Trainer habe er den Raum verlassen. "Ich wusste sofort, dass alles vorbei ist. Ich war so emotional, dass ich geweint habe. Ich habe mich 30 Minuten lang mit meinem Physio unterhalten und ihm erzählt, was ich Van Gaal gesagt habe und dass ich den Verein jetzt sofort verlassen muss", schilderte "MvB". "Seitdem", so der Mittelfeldspieler, der insgesamt 123 Bundesligaspiele für den FC Bayern bestritt, "habe ich seine Hand nicht mehr geschüttelt."