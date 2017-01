RB-Plan: Mit Rangnick nach Europa

RB-Vorstand Oliver Mintzlaff (li.) ist sicher, dass Ralf Rangnick über 2019 hinaus in Leipzig bleibt

RB Leipzigs Vorstandsvorsitzender Oliver Mintzlaff rechnet fest mit einem Verbleib von Sportdirektor Ralf Rangnick beim Aufsteiger - auch über dessen aktuellen Vertrag hinaus.

"Ich mache mir keine Sorgen, dass er eine andere Herausforderung sucht. Ich bin mir sicher, dass er über 2019 hinaus bei uns bleiben wird", sagte Mintzlaff dem "kicker".

Rangnick ist seit Mitte 2012 bei RB-Sponsor Red Bull angestellt. Zunächst war er als Sportdirektor auch für den Heimat-Verein des österreichischen Konzerns Red Bull in Salzburg zuständig. Im Sommer vergangenen Jahres war er als Trainer mit RB Leipzig in die Bundesliga aufgestiegen.

Financial Fair Play? "Haben unsere Hausaufgaben gemacht"

Mit Nachfolger Ralph Hasenhüttl als Trainer und Rangnick als Sportdirektor hat es der Klub in seiner ersten Saison in der Bundesliga vorerst bis auf den zweiten Platz geschafft. Ihr Anspruch sei es, mittel- und langfristig internationalen Fußball zu spielen, sagte Mintzlaff. In den nächsten drei bis fünf Jahren avisiere man eine gute Top-Sechs-Platzierung. Weder Red--Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz noch Rangnick oder er hätten indes den Plan, "dass wir 2017/18 Champions League spielen und 2019/20 Deutscher Meister werden müssen".

Sorgen, dass vor dem möglichen ersten Europapokalspiel ein Brief mit dem Betreff "Financial Fair Play" in Leipzig ankommen könnte, hat Mintzlaff nicht: "Wir haben beim Financial Fair Play unsere Hausaufgaben gemacht. Da sehe ich keine Probleme auf uns zukommen."