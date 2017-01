Entwarnung bei Höwedes

Benedikt Höwedes reist doch ins Trainingslager des FC Schalke

Gute Nachrichten für den FC Schalke: Kapitän Benedikt Höwedes kann doch am Trainingslager der Knappen in Spanien teilnehmen. Dies teilte der Verein am Mittwochabend via Twitter mit.

Diagnose Hüftreizung: @BeneHoewedes reist am Donnerstag ins Trainingslager nach Benidorm und wird individuell an die Belastung herangeführt. — FC Schalke 04 (@s04) 4. Januar 2017

Nachdem sich Höwedes bei einem Spezialisten in München einer Untersuchung unterzog, bekam der Innenverteidiger grünes Licht für eine Teilnahme am Trainingslager in Benidorm.

Laut Vereinsangaben zog sich der 28-Jährige "nur" eine Hüftreizung zu und wird in Spanien mit einem individuellen Aufbauprogramm an das Mannschaftstraining herangeführt. Die erste Einheit absolvierte das Team von Trainer Markus Weinzierl bereits kurz nach der Ankunft.