Darmstadt "sucht die Flucht nach vorne"

Peter Niemeyer und Torsten Frings (r.) wollen die Lilien aus dem Tabellenkeller führen

Nach dem Amtsantritt des neuen Trainers Torsten Frings glauben die Profis von Schlusslicht Darmstadt 98 wieder an den Klassenerhalt. Besonders Peter Niemeyer zeigt sich vom Ex-Bremer begeistert.

"Alle haben Bock auf diese Geschichte, wir suchen jetzt die Flucht nach vorne", sagte Routinier Niemeyer im "kicker": "Mit Torsten Frings kommt Schwung rein, das sieht man schon an den vielen Fans zum Trainingsstart. Torsten ist immer noch der gleiche wie vorher, er ist authentisch, hat immer noch einen Spruch auf den Lippen. Alle können ihn duzen."

"Es macht keinen Sinn, groß über die Vergangenheit nachzudenken, dabei vergeudet man zu viel Energie. In den drei Spielen vor der Winterpause hat jeder gesehen, dass wir wieder Darmstadt-like waren, daran gilt es anzuknüpfen. Dafür ist Torsten der richtige Mann", blickt Niemeyer optimistisch in die Rückrunde und appelliert an den Teamgeist: "Das wichtigste ist, dass alle füreinander durchs Feuer gehen."

Die Darmstädter haben nach acht Niederlagen in Folge lediglich acht Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf Platz 15 beträgt schon acht Zähler, zum Relegationsrang sind es nach 16 Spieltagen fünf Punkte.