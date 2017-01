Rangliste: RB dominiert, Castro im Sturzflug

Die Leipziger Naby Keita, Emil Forsberg und Marcel Sabitzer gehören zu den besten Spielern der Rangliste des deutschen Fußballs

Alljährlich wartet die Bundesliga-Elite mit Spannung auf die sogenannte "Rangliste des deutschen Fußballs", die das Fachmagazin "kicker" halbjährlich positionsgebunden veröffentlicht - Anfang Januar ist es endlich wieder so weit. Heute im Fokus: die defensiven Mittelfeldspieler. An Überraschungen mangelt es nicht.

Auf der wichtigen Sechser-Position versieht der "kicker" diesmal keinen Bundesliga-Spieler mit dem Prädikat "Weltklasse", Leipzigs Naby Keita stößt nach nur einem halben Jahr im deutschen Oberhaus allerdings in die "internationale Klasse" vor. Eine Ehre, die neben dem 21-Jährigen nur Leverkusens Kevin Kampl zuteil wird. Apropos: Mit ebenfalls 21 Jahren spielte sich 1966 ebenfalls ein Liga-Debütant in die Weltklasse. Ob Keita allerdings an die Karriere von "Kaiser" Franz Beckenbauer heranreichen kann, wird sich noch zeigen müssen.

"Im weiteren Kreis" folgt mit Diego Demme ein weiterer RB-Akteur. Hinter dem ehemaligen Bielefelder wurden unter anderem auch Hoffenheims Sebastian Rudy, Per Skelbred von Hertha BSC, die Kölner Marco Höger und Matthias Lehmann oder Mike Frantz vom SC Freiburg dieser dritthöchsten Kategorie zugeordnet. Die vermeintliche deutsche Kicker-Prominenz vermisst man hingegen.

Weigl nur im "Blickfeld"

BVB-Youngster Julian Weigl, der aktuell mit der Elite der internationalen Fußball-Granden in Verbindung gebracht wird, rangiert ebenso nur im "Blickfeld" wie Nationalspieler Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach, Schalkes Johannes Geis oder Bayern-Routinier Xabi Alonso. Ein Umstand, den der ehemalige BVB-Kapitän Sebastian Kehl nicht nachvollziehen kann:

"Einspruch muss ich bei Xabi Alonso (im Sommer noch internationale Klasse) und Julian Weigl einlegen. Auch wenn Alonso in München der veränderten Spielweise unter Carlo Ancelotti und seinem fortgeschrittenen Alter Rechnung tragen muss, halte ich ihn weiter für einen sehr wichtigen Spieler. Wie Weigl hätte ich ihn 'Im weiteren Kreis' einsortiert", wird Kehl zitiert.

Mittelfeld defensiv

Weltklasse:

keiner

Internationale Klasse:

1. Naby Keita (RB Leipzig)

2. Kevin Kampl (Bayer Leverkusen)

Im weiteren Kreis:

3. Diego Demme (RB Leipzig)

4. Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim)

5. Per Ciljan Skjelbred (Hertha BSC)

6. Marco Höger (1. FC Köln)

7. Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt)

8. Daniel Baier (FC Augsburg)

9. Mike Frantz (SC Freiburg)

10. Matthias Lehmann (1. FC Köln)

Blickfeld:

Lars Bender (Bayer Leverkusen)

Johannes Geis (FC Schalke 04)

Szabolcs Huszti (Eintracht Frankfurt)

Stefan Ilsanker (RB Leipzig)

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach)

Fabian Lustenberger (Hertha BSC)

Omar Mascarell (Eintracht Frankfurt)

Julian Weigl (Borussia Dortmund)

Xabi Alonso (Bayern München)

Nächste Position, wieder RB

Auch im offensiven Mittelfeld führt ein Spieler des Aufsteigers die Rangliste an: Emil Forsberg thront in der "Internationalen Klasse" vor den Bayern-Assen Thiago (2.), Joshua Kimmich (4.) und Arturo Vidal (5.) sowie Frankfurts Marco Fabián (3.) und Kerem Demirbay von der TSG Hoffenheim. Die Kategorie "Weltklasse" bleibt unbesetzt.

Auffällig: Bayerns Kimmich wurde im Sommer noch als Innenverteidiger geführt und entert nun die Topstar-Riege im offensiven Mittelfeld, Arturo Vidal gehörte nach der letzten Spielzeit noch zur "Weltklasse" im defensiven Mittelfeld. Ex-Bundesliga-Superstar Krassimir Balakov sieht Kimmich auf seiner neuen Position sogar noch stärker. Für den Bulgaren hätte der DFB-Spieler sogar auf Platz zwei gehört.

"Im weiteren Kreis" folgen unter anderem Gladbachs Lars Stindl, Leipzigs Marcel Sabitzer, das Schalke-Dreigespann Nabil Bentaleb, Max Meyer und Leon Goretzka, sowie der Mainzer Yunus Mallı oder Dortmunds Gonzalo Castro. Nach seiner Rückkehr von den Bayern zum BVB verpasst Mario Götze hingegen diesen illustren Kreis, bleibt aber weiterhin dem "Blickfeld" erhalten. Vor allem für Castro, der im Sommer noch Platz zwei der "internationalen Klasse" belegte, geht es damit steil bergab. Auch hier greiftt Balakov ein, der Castro weiterhin in der "Internationalen Klasse" sieht.

Mittelfeld offensiv

Weltklasse:

keiner

Internationale Klasse:

1. Emil Forsberg (RB Leipzig)

2. Thiago (Bayern München)

3. Marco Fabián (Eintracht Frankfurt)

4. Joshua Kimmich (Bayern München)

5. Arturo Vidal (Bayern München)

6. Kerem Demirbay (TSG Hoffenheim)

Im weiteren Kreis:

7. Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)

8. Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

9. Nabil Bentaleb (FC Schalke 04)

10. Leon Goretzka (FC Schalke 04)

11. Yunus Mallı (1. FSV Mainz 05 B)

12. Max Meyer (FC Schalke 04 B)

13. Gonzalo Castro (Borussia Dortmund)

14. Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen)

Blickfeld:

Nadiem Amiri (TSG Hoffenheim)

Mario Götze (Borussia Dortmund)

Dominik Kaiser (RB Leipzig)

Lukas Rupp (TSG Hoffenheim)

Valentin Stocker (Hertha BSC)

Im Blickfeld sind die Spieler in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.