RB dementiert: Salzburg kein Ausbildungsverein

Für Oliver Mintzlaff (r.) ist RB Salzburg kein Farm-Team für seine Leipziger

Red-Bull-Fußballchef Oliver Mintzlaff ist seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer in Personalunion bei RB Leipzig. In den sportlich so positiven letzten Monaten macht sich allerdings immer wieder Unmut aus Salzburg breit. Für viele ist der Schwesterklub aus Österreich nur ein Ausbildungsverein für die Leipziger.

Dem widersprach Mintzlaff nun, zeigte dennoch gleichzeitig Interesse am vieldiskutierten Salzburg-Talent Dayot Upamecano. "Salzburg ist völlig eigenständig und unabhängig aufgestellt. Das mag ein Außenstehender möglicherweise anders sehen, es ist aber so", stellte der 41-Jährige im Interview mit dem "kicker" klar: "Wir zwingen keinen Spieler, von Salzburg nach Leipzig zu wechseln". Kevin Kampl (Bayer Leverkusen) und Martin Hinteregger (FC Augsburg) seien beste Beispiele.

Er wisse nicht, "ob Ausbildungsverein der richtige Begriff" für den österreichischen Klub sei. Schließlich sei RB Salzburg vor der Ankunft von Ralf Rangnick ein Verein gewesen, der von Spielern geprägt war, "die ihren letzten Karriere-Schritt gesucht haben". Rangnick war zwischen 2012 und 2015 Sportdirektor bei den Österreichern.

Mintzlaff: Upamecano "sehr begehrt"

Nun seien es eben "18-, 19-Jährige, die ihren ersten Profivertrag unterschreiben". Selbstverständlich würden diese Spieler das "Interesse aus den großen Ligen wecken". Dayot Upamecano sei deshalb "bei vielen Top-Klubs, auch in Deutschland, sehr begehrt".

Ob der Franzose schon im Winter oder erst im Sommer zum Bundesligisten wechselt, wollte Mintzlaff nicht bestätigen: "Ich bin nicht der Berater von Upamecano, und es liegt auf der Hand, dass ihn die Salzburger nur ungern abgeben würden."

Die Kritik einiger Fans aus Salzburg über den Status ihres Vereins im Fußballgeschäft könne er deshalb nicht nachvollziehen: "Bernardo hatte Angebote aus der Premier League und von anderen Bundesligisten. Er wäre so oder so gewechselt - wenn nicht nach Leipzig, dann eben zum HSV oder woanders hin. Da gab es keine Stallorder."

Insgesamt haben sieben Spieler im aktuellen Kader eine Salzburger Vergangenheit.