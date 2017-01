VfL: Gustavo nach Nizza, Ntep-Deal bald fix?

Kehren Ricardo Rodríguez (l.) und Luiz Gustavo Wolfsburg bald den Rücken?

"Konkret ist da aber nichts", äußerte sich Wolfsburg-Sportchef Olaf Rebbe unlängst gegenüber der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" vielsagend über Gerüchte eines möglichen Abschieds von Luiz Gustavo. Im Falle von dessen Teamkollegen Ricardo Rodriguez verkündete das Blatt zudem, der Schweizer müsse bleiben. Nun tauchen mal wieder Spekulationen um die Zukunft des Duos auf.

Wie "Sky"-Reporter und Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, soll Gustavo vor einem Wechsel zum französischen Spitzenreiter OGC Nizza stehen. Beim Klub von Ex-Gladbach-Trainer Lucien Favre würde der Brasilianer unter anderem auf Azzurri-Stürmer Mario Balotelli und seinen Landsmann und ehemaligen Teamkollegen Dante treffen.

Neben den Franzosen sollen zuletzt mehrere Teams aus England und der italienischen Serie-A ihr Interesse am defensiven Mittelfeldspieler bekundet, die Ablöseforderung von 15 bis 20 Millionen Euro aber für zu hoch befunden haben. Mit Nizza laufen laut Di Marzio hingegen weiterhin Gespräche.

Zumindest ein namhafter Klub aus Italien soll seine Aufmerksamkeit kurzerhand von Gustavo auf dessen Wolfsburger Mitspieler Ricardo Rodríguez gelenkt haben. Da ein Abschied des Linksverteidigers im Winter aber am Wölfe-Veto zu scheitern droht, wollen die Nerazzurri den 24-Jährigen im Sommer an den Stiefel locken. Dann wäre Rodríguez angeblich für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 22 Millionen Euro zu haben.

Kommt Ntep aus Rennes?

Bei allen Abgängen scheint aber auch ein Neuzugang im grün-weißen Lager fast fix zu sein. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, befindet man sich in Gesprächen mit dem französischen Nationalspieler Paul-Georges Ntep. "Das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler", kommentierte VfL-Trainer Valérien Ismaël am Mittwoch vielsagend die Gerüchte. Laut "France Football" bietet Wolfsburg fünf Millionen Euro für den 24-Jährigen.

Nach einer bisher enttäuschenden Hinrunde stehen die mit europäischen Ambitionen gestarteten Wolfe mit 16 Punkten nur drei Punkte vor der Abstiegszone auf dem 13. Platz. Wohl zu wenig für einige Wolfsburg-Stars, die jetzt ihre Flucht vom Werksklub vorbereiten könnten.