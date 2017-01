S04-Vertrag: Meyer hat "alle Zeit der Welt"

Ließ sich kein Treuebekenntnis zum FC Schalke 04 entlocken: Max Meyer

Der Schalker Leistungsträger Maximilian Meyer hat sich zu seiner weiteren Karriereplanung geäußert. Seine Zukunft in Gelsenkirchen ließ der Youngster dabei vorerst offen.

"Ich glaube, dass es wahrscheinlich spätestens im Sommer eine Entscheidung über meine Zukunft geben wird", verreit Maximilian Meyer im "WAZ"-Interview: "Ich bin da ganz relaxed, habe alle Zeit der Welt und keinen Druck."

Gleichzeitig sagte der 21-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2018 datiert ist, dass es "bislang" noch keinerlei Vertragsgespräche mit Schalke 04 gegeben habe. Ein Karriereende bei den Königsblauen nach dem Vorbild von Benedikt Höwedes ließ Meyer zudem offen. "So etwas kann ich jetzt noch nicht sagen, denn ich habe hoffentlich noch eine lange Karriere vor mir. Außerdem ist das Fußballgeschäft zu schnelllebig, um so weit voraus zu planen", so der Offensiv-Allrounder.

"Internationale Spiele ein Kriterium"

Außerdem müsse auch das Abschneiden in der aktuellen Saison bei den anstehenden Vertragsgesprächen berücksichtigt werden: "Das ist meine fünfte Saison mit Schalke, wir hatten immer internationale Spiele. Das ist natürlich auch ein Kriterium, aber nicht das einzige."

Mit Blick auf die europäischen Plätze blieb Meyer aber gelassen. "Zur Zeit sind ja auch noch einige Mannschaften vor uns, bei denen man vorher nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass sie so weit oben stehen", räumte der vierfache Nationalspieler ein, der vor allem fehlende "Kaltschnäuzigkeit" anprangerte: "Wir schießen immer noch zu wenig Tore für das Potenzial, das wir haben. Wir haben momentan keinen Knipser."