Highlights: David gegen Goliath im FA Cup!

Manchester United auf dem Weg zu Titelverteidigung?

Englands Spitzenvereine stehen am Wochenende in der dritten Runde des FA Cups vor Pflichtsiegen gegen zumeist unterklassige Teams. Doch die Geschichte des ältesten Fußball-Wettbewerbs ist reich an Überraschungen und so heißt es für Englands Elite: Verlieren verboten!

Freitag:

Manchester City will ab 20:55 Uhr bei West Ham United die spärlichen Auftritte der letzten Wochen wettmachen. In der Liga sind die Citizens auf den fünften Platz abgerutscht und mit sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea kann von Titelkampf momentan keine Rede sein. Aufgrund des frühen Ausscheidens im League Cup bietet der FA Cup also vorerst die beste Chance für Guardiola auf einen nationalen Titel.

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison entschieden die Royalblues am dritten Spieltag klar für sich, doch die Hammers werden alles daran setzen den Spieß umzudrehen.

Verspielt City die beste Titelchance? West Ham United – Manchester City

Samstag:

Passend zur Mittagszeit rollt der Ball im Old Trafford: Manchester United empfängt ab 13:30 Uhr den Reading FC. Auch United hinkt im Meisterschaftsrennen den eigenen Ansprüchen hinterher. Als amtierender Titelträger werden die Red Devils aber alles daran setzen, den letztjährigen Erfolg zu wiederholen, um der Saison einen positiven Anstrich zu verpassen.

Mit dem Reading FC ist nun aber ausgerechnet eine Mannschaft zu Gast, die United das Leben im FA Cup schon mehr als einmal schwer gemacht hat: Vor zehn Jahren trotzten die Royals dem Favoriten zunächst ein Remis ab, bevor man im Rückspiel knapp mit 2:3 verlor. Und auch im letzten Duell vor drei Jahren konnte der Klub von der Themse das Spiel lange offen gestalten, ehe es eine ähnlich knappe Niederlage setzte. Kann Reading Mourinho und Co. diesmal wieder auf Augenhöhe begegnen?

Auf dem Weg zur Titelverteidigung? Manchester United – Reading FC

Am frühen Abend heißt das Duell Preston North End gegen den Arsenal FC oder auch David gegen Goliath. Mit Özil und Co. ging die englische Presse in den letzten Wochen nicht gerade zimperlich um, denn sieben Punkte aus fünf Spielen sind für die Meisterschaftsambitionen der Londoner deutlich zu wenig. Der FA Cup kommt für die Gunners daher zum richtigen Zeitpunkt.

Der Gastgeber befindet sich im grauen Mittelfeld der zweiten Liga und hat zumindest auf dem papier nicht den Hauch einer Chance. Als Mutmacher für den ersten englischen Double-Sieger kann die ausgeglichene Bilanz (2-2) gegen Arsenal im Pokal herhalten. Der Ball rollt im Deepdale ab 18:30 Uhr.

Arsenal auf dem Weg zum Rekordsieger? Preston North End – Arsenal FC

Sonntag:

Der FA Cup wartet mit einem typischen Pokalspiel auf: Viertligist gegen Meisterschaftsanwärter. Liverpool erwartet im Anfield um 14:30 Uhr Plymouth Argyle. Alles andere als ein deutliches Weiterkommen des turmhohen Favoriten wäre eine der größten Überraschungen der diesjährigen Saison. Doch wie heißt es vor jeder Pokalrunde immer so treffend: Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze.

Tore satt im Anfield? Liverpool FC – Plymouth Argyle

Passend zum Nachmittagstee serviert der Pokal das nächste Duell Klein gegen Groß: Peterborough United tritt ab 16:00 Uhr beim Chelsea FC die Rolle des Underdog an. Für den englischen Drittligisten, der in dieser Saison um den Aufstieg kämpft, gilt es, sich an der Stamford Bridge so teuer wie möglich zu verkaufen.

Chelsea musste unter der Woche nach 13 Ligasiegen in Folge eine empfindliche Niederlage bei den Tottenham Hotspur einstecken und will mit einem deutlichen Weiterkommen das Jahr 2017 auch siegreich einläuten.

Chelsea FC – Peterborough United

Den Schlusspunkt im Kampf David gegen Goliath gibt es ab 17:00 Uhr an der White Hart Lane: Tottenham erwartet Aston Villa. Für den letztjährigen Absteiger aus der Premier League will es auch in dieser Spielzeit noch nicht so recht laufen: Trotz eines Trainerwechsels rangiert die Mannschaft aus Birmingham lediglich auf dem zwölften Tabellenplatz und der direkte Wiederaufstieg ist in weite Ferne gerückt.

Der Gastgeber hingegen ist die Mannschaft der Stunde: Der Tabellendritte sorgte mit seinem Erfolg unter der Woche für Spannung im Titelkampf und konnte die letzten fünf Spiele in der Liga siegreich gestalten.

Sorgen die Spurs weiter für Furore? Tottenham Hotspur – Aston Villa

Zum Abschluss des Sonntags hält die Primera División ab 20:45 Uhr noch einen echten Leckerbissen bereit: Villarreal empfängt den FC Barcelona. Der Tabellenvierte liegt nur fünf Punkte hinter Barca und könnte sich als echter Stolperstein für die Katalanen entpuppen: Im Dezember kassierte bereits Atlético Madrid eine herbe Niederlage im El Madrigal und auch Tabellenführer Real konnte gegen das gelbe U-Boot nicht gewinnen.

Für Messi und Co. zählt jedoch nur ein Sieg, wenn man die Titelambitionen nicht bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison begraben will.

Versenkt das U-Boot Barcas Meisterschaftsträume? Villarreal CF - FC Barcelona