Wolfsburg: Gabbiadini-Flirt soll heiß werden

Manolo Gabbiadini vom SSC Neapel könnte bald für den VfL Wolfsburg stürmen

Gerüchte um einen Wechsel von Neapel-Stürmer Manolo Gabbiadini zum VfL Wolfsburg kursieren seit Wochen hartnäckig in den Medien, nun wird der Flirt laut italienischen Medien langsam heißer.

Wie "Il Mattino" berichtet, hat Wolfsburg sein kolportiertes Angebot am Mittwoch noch einmal aufgestockt und sich damit in die Pole Position beim Werben um Gabbiadini, an dem auch der BVB und Schalke 04 interessiert sein sollen, gebracht.

Demnach sind die Wölfe bereit, einen guten Teil der 45 Millionen Euro aus dem Draxler-Verkauf zu investieren und 21 Millionen Euro für Gabbiadini auf den Tisch zu legen. Napoli soll allerdings weiterhin auf 25 Millionen Euro für seinen Angreifer beharren.

Konkurrenz von der Insel?

Ob der VfL allerdings wirklich über 20 Millionen Euro für einen Akteur hinblättern wird, der nicht unbedingt durch starke Torquoten glänzt, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlicher liest sich da schon ein Engagement in der finanzstarken englischen Premier League. Der "Mirror" berichtet beispielsweise über ein sehr konkretes Interesse des Southampton FC.

Gabbiadini kickt seit Januar 2015 für die Azzurri, kam aber nur selten über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. In dieser Saison wurden zudem mehrfach Stimmen laut, das System von Coach Maurizio Sarri würde einfach nicht zur Spielweise des 25-jährigen Nationalspielers passen. "Er passt einfach nicht ins System", kommentierte Klubboss Aurelio de Laurentiis unlängst gegenüber "Radio Kiss" offen die Situation des Italieners.