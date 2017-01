Daxbacher neuer Trainer bei Wacker

Karl Daxbacher ist wieder im Geschäft

Karl Daxbacher wurde am Donnerstag als neuer Trainer von Wacker Innsbruck präsentiert. Der 62-Jährige, der im Oktober als Chefcoach des SKN St. Pölten gehen musste, übernimmt rechtzeitig zum Trainingsauftakt am kommenden Montag den Tiroler Traditionsverein. "Er kennt die Liga wie kein anderer. Unter ihm wollen wir den Erfolgslauf fortsetzen", meinte Wacker-Sportdirektor Alfred Hörtnagl.

Wacker Innsbruck überwintert in der Ersten Liga auf Platz fünf. Die Schwarz-Grünen waren mit Neo-Coach Maurizio Jacobacci mit großen Aufstiegshoffnungen in die Saison gestartet, nach einem enttäuschenden Start kam es jedoch schon im September zum Trainerwechsel. Unter Interimscoach Thomas Grumser blieb man in den vergangenen acht Spielen ungeschlagen und rückte in der Tabelle vor.

Grumser wird nun ab sofort wieder die zweite Mannschaft der Tiroler in der Regionalliga West betreuen. "Ich bedanke mich beim FC Wacker Innsbruck, bei den Spielern und dem gesamten Betreuerstab für das entgegengebrachte Vertrauen und möchte meine Ausbildung jetzt so rasch wie möglich abschließen", sagt Grumser, der die UEFA-Pro-Lizenz in Angriff nehmen wird.

Sein Nachfolger ist Karl Daxbacher, der in der Saison 2015/2016 mit dem Außenseiter SKN St. Pölten den Meistertitel in der Ersten Liga und das auch noch mit einem Punkterekord holte. Dennoch wurde er von der Vereinsführung der Niederösterreicher Ende Oktober unerwartet vor die Tür gesetzt. Jetzt soll der Routinier in Tirol an alte Erfolge anknüpfen.

Die offizielle Präsentation von Daxbacher erfolgt am kommenden Montag um 12 Uhr im Rahmen eines Pressegesprächs.

