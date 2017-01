Didavi: "Hatte es mir anders vorgestellt"

Fehlte die meiste Zeit verletzt: Wolfsburgs Daniel Didavi

Eine wahre Horror-Hinrunde liegt hinter Wolfsburgs Daniel Didavi. Während seine Mannschaft selten überzeugen konnte, musste der Mittelfeldspieler meist mit Knieproblemen zusehen. Jetzt arbeitet der 26-Jährige am Comeback - mal wieder.

"Es ist ärgerlich, dass die Hinrunde so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist", sagte Didavi dem "kicker" und ergänzte: "Ich habe es mir anders vorgestellt, der Verein hat es sich aber auch sicher mit mir anders vorgestellt." Nur sechs Ligapiele konnte die meist verletzte Offensiv-Kraft für die Wolfsburger vor der Winterpause absolvieren. Momentan macht dem Ex-Stuttgarter wieder das linke Knie zu schaffen. In der Hinserie wurde Didavi bereits am Meniskus operiert.

"Ich wollte nach der OP so schnell wie möglich wieder spielen, vielleicht hätte ich es langsamer angehen müssen. Das Knie sagt: Du kannst mich mal", so der Neuzugang vom VfB, der Besserung gelobte: "Nicht direkt von null auf hundert. Jetzt habe ich die Chance und die Zeit, es etwas behutsamer anzugehen."

Trotz des Verletzungspech bleibt der ehemalige U21-Nationalspieler, der im Trainingslager noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen kann, aber gelassen. "Ich bin entspannt. Wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass es keinen Sinn mehr macht, dann ist es so. Das Leben geht auch dann weiter", so Didavi, der den Start am 21. Januar gegen den Hamburger SV als "realistisches" Ziel einstufte.

Bereits zu seinen Stuttgarter Zeiten erlitt Didavi regelmäßig heftige gesundheitliche Rückschläge, kämpfte sich bislang aber immer wieder zurück.