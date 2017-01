"Könnten handeln": Heidel erklärt S04-Dilemma

Schalke-Manager Christian Heidel setllt klar. "Wir könnten sofort einen Spieler holen"

Baba, Bentaleb und Tekpetey weilen mit ihren Nationalteams beim Afrika Cup, Hunterlaar, Embolo, Coke, di Santo und Kapitän Höwedes sind verletzt: Schalke-Coach Markus Weinzierl wird im Trainingslager an der spanischen Costa Blanca nicht ohne Sorgenfalten auf seinen Kader blicken, in Aktionismus verfällt man bei den Knappen dennoch nicht.

"Wir könnten morgen einen Spieler hierhaben", bekräftigte S04-Manager Christian Heidel zwar gegenüber "reviersport", machte jedoch klar, dass man nicht um jeden Preis handeln werde. "Der Druck ist bei uns nicht so, dass wir zitternd im Büro oder am Computer sitzen", so Heidel, der zudem auf wirtschaftliche Aspekte eines Transfers verwies. "Wenn ich bei einem Verein wegen eines Spielers anfrage, der dort gut spielt, dann fragt der betreffende Klub mich, wie hoch meine Temperatur ist."

Zudem erläuterte der 53-Jährige ein weiteres Dilemma der Königsblauen: Wenn man Spieler verpflichten würde, der höher als die Talente der Schalker einzuschätzen sei, würde man dem auftrumpfenden Nachwuchs womöglich Einsatzchancen und somit die Möglichkeit zur Weiterentwicklung rauben, stellte Heidel klar. "Wir wollen Kehrer und Avdijaj nicht zubauen", konkretisierte der Ex-Mainzer.