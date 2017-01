Hertha: Hängepartie um Kiyotake dauert an

Hiroshi Kiyotake will wohl zurück in die Bundeliga

Hertha BSC bleibt im Werben um Sevillas Hiroshi Kiyotake hartnäckig. Der Spieler hat jetzt seine Bereitschaft für eine Rückkehr in die Bundesliga untermauert.

Laut "kicker"-Informationen hat Kiyotake den Berlinern bereits das Signal gegeben, zur Hertha wechseln zu wollen. Knackpunkt bleibt aber weiterhin die Ablösesumme. Während Sevilla auf einen Verkauf drängt, kann oder will die "alte Dame" die aufgerufenen Ablösesumme in Höhe von 6,5 Millionen Euro nicht stemmen.

In der Hauptstadt hofft man daher angeblich auf ein mögliches Leihgeschäft, um den Japaner wieder in die Bundesliga zu lotsen. BSC-Manager Michael Preetz spielt wohl auf Zeit. Derzeit verfolgt Berlin keine weitere Alternative zum Ex-Hannoveraner.

Neben Hertha wurden in der Vergangenheit auch Schalke 04 und der VfL Wolfsburg mit dem 42-fachen Nationalspieler in Verbindung gebracht. Kiyotake, der noch bis 2020 an Sevilla gebunden ist, war im Sommer 2016 für über sechs Millionen Euro von Hannover 96 zum dreifachen Europa-League-Sieger FC Sevilla gewechselt. In La Liga kam der Mittelfeldspieler aber bisher in nur vier Spielen zum Einsatz. Für den Bankdrücker Grund genug, weiter einen Wechsel zurück nach Deutschland zu forcieren.