Klare Worte: Eintracht-Ass will "sofort" weg

Johannes Flum will Eintracht Frankfurt verlassen

Das kommt schon etwas überraschend: Johannes Flum hat klar Stellung zu seiner Zukunft im Trikot von Eintracht Frankfurt bezogen und dabei bekräftigt, dass er so schnell wie möglich weg will.

Flum, der sich bei einem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Slobodan Medojević im Dezember 2015 die Kniescheibe brach und um seine Karriere bangen musste, verlängerte erst im Sommer seinen Kontrakt bei den Hessen und wollte eigentlich wieder voll angreifen. Nach einer Halbserie ohne Einsatz folgte nun scheinbar die Kehrtwende:

"Ich will und werde gehen. Und zwar sofort", so der 29-Jährige gegenüber der "Bild". Inzwischen sei er "körperlich wirklich wieder einsatzfähig", komme in Frankfurt aber einfach nicht mehr weiter, so Flum. In einem Gespräch vor den Feiertagen hätte ihm Coach Niko Kovač bestätigt, dass es für ihn "schwer werde" einen Platz im Team zu erobern. "Aber ich muss jetzt spielen", stellte Flum jedoch unmissverständlich klar.

Anfragen aus Liga zwei

Interessenten für den Mittelfeldspieler gibt es zudem bereits. "Es gibt einige Anfragen aus der Zweiten Liga. Entscheidend ist, dass ich Spielzeit bekomme", so der ehemalige U-Nationalspieler des DFB.

Keine aussortierten Spieler bei Eintracht Frankfurt https://t.co/EEiz2JQT7T pic.twitter.com/JRJKSaQNVg — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4. Januar 2017

Dass man Flum bei einem Wechsel keine Steine in den Weg legen wird, zeigt seine aktuelle Trainingsumgebung: Aktuell kickt er bei der U19 und weilt nicht im Eintracht-Übungslager. Wie die Eintracht nachhaltig feststellte, seien die Daheimgebliebenen Flum, Medojević, Bunjaki und Gerezgiher nicht aussortiert, bei betroffenen Akteuren sei jedoch "alles denkbar".