Poldi zurück und bald schon wieder weg?

Lukas Podolski ist zurück im Mannschaftstraining von Galatasaray

Lukas Podolski ist beim türkischen Hauptstadt-Klub Galatasaray nach auskurierter Oberschenkelzerrung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Allerdings reißen Gerüchte um einen Abschied nicht ab.

"Ich bin wieder da, wo ich hingehöre: auf dem Platz", schrieb der 31 Jahre alte Angreifer bei Twitter und stellte ein Foto vom Training dazu.

Podolski hatte wegen seiner Blessur die vergangenen zwei Ligaspiele des Tabellendritten der SüperLig verpasst. Gala bestreitet seine nächste Partie am 14. Januar gegen Konyaspor.

China, USA oder Brasilien?

Rückkehr hin oder her: In den Medien ranken sich weiterhin verschiedenste Wechselgerüchte um den Routinier. Der "Express" berichtete nun von einem Angebot aus Brasilien. Angeblich liegt dem Angreifer ein Angebot von Flamengo Rio de Janeiro vor. Zuvor wurde bereits über ein Engagement in China und einen Wechsel in die US-Profiliga MLS spekuliert.

"Ich habe jetzt erst einmal noch einen Vertrag für diese und nächste Saison bei Galatasaray. Dann muss man sehen, was passiert. Ich kann jetzt nicht in die Zukunft schauen. Ich kann nur sagen: Ich fühle mich wohl in der Stadt und hier im Verein", äußerte sich Podolski selbst.