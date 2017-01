HSV: Spahić fordert Millionen-Abfindung

Emir Spahić fordert offenbar eine Abfindung vom HSV

Der überraschende Rauswurf von Routinier Emir Spahić hat hohe Wellen geschlagen. Jetzt könnte den Hamburgern auch noch ein teures Nachspiel drohen.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, fordert Spahić-Berater Daniel Delonga eine Abfinddung in Höhe von einer Millionen Euro. Eine nachvollziehbare Forderungen, da dem bosnischen Verteidiger (Jahresgehalt 2,5 Millionen Euro) bis zum regulären Vertragsende am 30. Juli der identische Betrag zustehen würde.

Sollten eine Einigung beider Parteien ausbleiben, könnte sich der 36-Jährige auch bequem bis zum Saisonende auf die Tribüne setzen. Bei einer einvernehmlichen Auflösung scheint ein weiteres Engagement im Profi-Fußball aber auch nicht ausgeschlossen.

Nachdem HSV-Trainer Markus Gisdol am Dienstag das Spahić-Aus mit einem "Veränderungsprozess" im Kader begründete, wurde in den Medien auch über andere Motive spekuliert. So sollen einige Mitspieler Angst vor dem Innenverteidiger gehabt haben. Für Spahić war das Ende beim HSV bereits der zweite Rauswurf in kürzester Zeit. 2015 war der Heißsporn nach einer Prügelei mit einem Stadionordner von Bayer Leverkusen vor die Tür gesetzt.