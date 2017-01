FAC verleiht Duo nach Schwechat

Stefan Krickl (links im Bild) wurde vom FAC nach Schwechat verliehen

Der Floridsdorfer AC hat Stefan Krickl und Matthias Hager am Donnerstag für ein halbes Jahr an den SV Schwechat in die Regionalliga Ost verliehen. Mit Nikolai Vambersky wurde indes beim Tabellen-Vorletzten der Ersten Liga bis 2019 verlängert, dennoch ist auch beim jungen Torhüter eine Kurzleihe ein Thema.

Der 19-jährige Keeper mit russischen Wurzeln wird nicht mehr wie in den Jahren davor von der Austria in den 21. Bezirk verliehen, sondern gehört ab sofort fest dem FAC. Derzeit laboriert Vambersky noch an einer Handverletzung und wird voraussichtlich ab Mitte Februar wieder einsatzbereit sein. Um Spielpraxis zu sammeln, wird auch bis Anfang der nächsten Saison eine vereinsseitig Ausleihe angedacht.

Nach wenigen Einsätzen im Herbst wurden Innenverteidiger Hager und der defensive Mittelfeldspieler Krickl bereits für die Frühjahrssaison 2017 nach Schwechat verliehen. Beim Schlusslicht der Regionalliga Ost sollen sie mithelfen im Kampf um den Klassenerhalt zu bestehen.

red