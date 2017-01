Hannover-Juwel leihweise nach Belgien

Babacar Gueye wechselt leihweise nach Belgien

Stürmer Babacar Gueye wechselt auf Leihbasis und ohne Kaufoption von Hannover 96 zum belgischen Erstliga-Klub SV Zulte Waregem. Der 22-Jährige Senegalese bestand am Donnerstag den Medizincheck beim Tabellendritten der Jupiler League.

"Für einen jungen Spieler ist es besonders wichtig, sich ständig weiterzuentwickeln", sagte Hannovers Geschäftsführer Martin Bader: "Daher ist eine Leihe nach Belgien zu einem Verein, der bekannt ist, mit jungen Spielern sehr gut zu arbeiten, für ihn und für uns die richtige Entscheidung. Wir freuen uns, dass er im Sommer wieder zu uns zurückkehrt, und hoffen, dass er bis dahin viele erfolgreiche Spiele für Zulte absolviert hat."

In der 2. Bundesliga durfte Gueye in dieser Saison in zwei Liga-Spielen nur drei Spielminuten auf den Rasen. Im DFB-Pokal konnte er immerhin 20 Spielminuten vorweisen.