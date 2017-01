Berater betont: SVW wird Petsos nicht los

Thanos Petsos wird den SV Werder wohl nicht in der Winterpause verlassen

Der SV Werder Bremen möchte im Winter seinen massiven Kader abrüsten und einige Spieler loswerden. Oben auf der Liste steht Thanos Petsos. Die Hanseaten würden den deutsch-griechischen Mittelfeldspieler der mit großen Hoffnungen geholt wurde, nun aber keinerlei Rolle mehr spielt, gern schnellstmöglich abgeben. Doch der Berater des Spielers macht die Hoffnungen des SVW zunichte.

Gegenüber "fußballtransfers.com" sagte Antonio Fernandez: "Es ist keine schöne Situation, aber er rennt nicht weg. Im Fußball kann man natürlich nie genau wissen. Aber Stand jetzt wird es keinen Wechsel im Winter geben." Scheinbar will sich der 25-Jährige beim SV Werder durchbeißen und hofft weiter auf seine Chance, obwohl er in der Liga in drei Partien insgesamt nicht einmal 150 Minuten zum Einsatz kam und zuletzt sogar in die U23 verbannt wurde und damit auch nicht am Trainingslager der Bremer teilnimmt.

Zwischenzeitlich hatte es geheißen, dass der Nordrivale aus Hannover Interesse an einer Verpflichtung des von Rapid Wien verpflichteten Profis hätte. Doch diese Spekulationen dementierte Fernandez. "Da ist nichts dran, wir haben das selber aus dem Internet erfahren. Das ist nur ein Gerücht."

Bis 2019 ist Petsos noch an den Klub von der Weser gebunden. Gut möglich, dass sich beide Parteien bis zum Sommer nochmal Gedanken machen. "Wir sind mit der aktuellen Situation nicht zufrieden. Sollte sich nichts ändern, werden wir uns im Sommer zusammenzusetzen und die Lage neu bewerten."